Turris, per la difesa si pensa a Tommaso Panelli del Sorrento

La Turris continua la sua attività nel mercato e dopo aver acquistato Marcone e Nicolao vuole continuare a dare nuove pedine sullo scacchiere tattico di mister Bruno Caneo. Questa volta l’occhio cade sul difensore, dove la società corallina vuole fare tutte le analisi del caso per non cadere in errore (fa da lezione l’errore su Sbraga durante il mercato invernale del 2022). Proprio per questo la Turris sta sondando vari profili, tra cui quello del centrale del Sorrento, Tommaso Panelli.

Tommaso Panelli è un obiettivo di casa Turris, le prime mosse coralline

Come ripetuto in precedenza, si tratta semplicemente di un sondaggio preliminare, anche perché la Turris vuole ben ragionare sulla scelta del difensore centrale. L’identikit è quello di un calciatore con la giusta esperienza che possa ricoprire sia il ruolo da centrale che da braccetto nella difesa a tre di Bruno Caneo. Uno dei nomi forti sul taccuino del direttore Rosario Primicile è quello di Tommaso Panelli, attualmente in forza al Sorrento.

Il ventinovenne toscano in stagione ha siglato quindici presenze confezionando anche un assist. Il difensore prima di arrivare in Campania è cresciuto tra Aglianese e Rimini, proprio in Romagna il centrale ha dato saggio di tutte le sue abilità, confermandosi uno dei calciatori cardine della squadra. Con Maiuri il calciatore ha vissuto alcuni alti e bassi, dopo un inizio da titolare assoluto, il centrale ha perso il posto diventando un panchinaro pronto a subentrare, rientrando sempre nelle gerarchie del tecnico.