Lo scambio Contessa-Soprano fa gola alla Turris, ma c’è da sciogliere il dubbio Serpe

Settimana calda in casa Turris sul fronte mercato. I corallini sono impegnati nelle prime uscite e dopo il saluto a Miceli in direzione Taranto (in prestito con diritto di riscatto) la squadra di Torre del Greco è pronta a mandare via anche il laterale sinistro Sergio Contessa. L’ex Catanzaro tra le tante ha deluso in maglia corallo, salvo qualche sprazzo di bel calcio visto nel finale della scorsa stagione, culminato con il gol decisivo nella vittoria di Avellino che ha dato un pezzo di salvezza alla Turris. Su di lui ci sono parecchie squadre ma la proposta della Casertana è quella che fa più gola di tutte.

La Casertana propone lo scambio Contessa-Soprano, mentre il Rimini punta al prestito

Contessa ha dunque i giorni contati a Torre del Greco, dopo l’interessamento del Benevento sul calciatore si è fiondata la Casertana che vorrebbe a tutti i costi il laterale, in cambio in maglia corallina potrebbe arrivare l’esperto centrale Marco Soprano. L’ex Trapani tra le tante era partito come un titolare fisso della formazione di Cangelosi, salvo poi infortunarsi l’11 novembre e rientrare in campo solo alla prima del nuovo anno contro il Monopoli. Operazione che fa gola alla Turris che ci pensa seriamente, infatti la volontà è quella di accettare la proposta, da capire però se l’operazione andrà in parallelo con quella legata a Laurens Serpe oppure uno escluderà l’altro.

Oltre la Casertana su Contessa però si è fiondato anche il Rimini, squadra del girone B che vorrebbe l’esterno in prestito con diritto di riscatto. Operazione dunque simile a quella tra Miceli ed il Taranto. Attualmente la Turris preferisce la proposta della Casertana e dunque virerà su quella via, salvo nuove offerte o ripensamenti last minute oppure proposte più allettanti da altre squadre.