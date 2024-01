Porte girevoli in casa Turris: in difesa arriva Serpe mentre Miceli è ai dettagli col Taranto

Continua il mercato invernale della Turris, per i corallini si prospetta una settimana molto importante tra entrate ed uscite. Uno dei ruoli chiave è la difesa, dove mister Caneo ha chiesto esplicitamente un centrale che possa far fare un salto di qualità al reparto difensivo dei corallini. In ambito di entrate siamo vicini oramai all’accordo con il centrale dello Spezia, Laurens Serpe (rimane però ancora aperta anche la pista per Panelli). In uscita è agli sgoccioli l’avventura di Miceli a Torre del Greco, pronto a ritornare in Puglia da Eziolino Capuano al Taranto.

La Turris pronta ad accogliere Serpe

La Turris dunque ha in pugno il primo acquisto per il reparto difensivo, dallo Spezia è vicino all’arrivo il centrale Laurens Serpe. Il calciatore toscano era un vecchio pallino della dirigenza corallina già da qualche anno. Il classe 2001 quest’anno in Liguria ha confezionato solo una presenza in campionato e una in Coppa Italia. L’accordo tra i due club è ad un passo con i corallini che annunceranno il giovane nei prossimi giorni. In carriera il centrale è stato uno delle colonne della primavera del Genoa, prima di passare all’Imolese dove ha chiuso un ottimo campionato a livello personale. In estate è poi arrivata la chiamata dello Spezia.

L’accordo con il Taranto per la cessione di Miceli

In uscita invece è da segnalare il quasi certo addio di Mirko Miceli. Dopo settimane con Fermana e Foggia in testa, ad irrompere nelle trattative ci ha pensato il Taranto che spinto dalla volontà di Eziolino Capuano ha strappato il centrale alla concorrenza. Ritorna dunque in Puglia il difensore (prima della Turris era alla Virtus Francavilla) e ritrova Capuano (i due assieme alla Sambenedettese). L’ufficialità dovrebbe arrivare tra oggi e domani, con il calciatore che ha già trovato un accordo con il Taranto e aspetta solo l’ok definitivo per lasciare la Campania.