Continua il mercato della Turris, dopo l’acquisto di Marcone e l’ingaggio di Nicolao (che sarà ufficializzato in giornata). I corallini danno uno sguardo anche al lato cessioni. Uno dei casi più spigolosi è sicuramente quello di Mirko Miceli. Il centrale ex Virtus Francavilla nel corso delle settimane è sceso sempre di più nelle gerarchie di Bruno Caneo, fino a diventare l’ultimo delle scelte. Il centrale dunque è stato messo in lista d’uscita in vista del mercato invernale e dopo gli interessamenti di Foggia e Fermana in primis sul calciatore si è fiondato anche il Monterosi.

Miceli tra Fermana e Monterosi, la Turris attende l’offerta giusta

L’avventura di Mirko Miceli alla Turris è al capolinea, come abbiamo detto anche nell’ultima puntata di Turris Live (in onda ogni lunedì sera dalle ore 20:30), il difensore ex Virtus Francavilla è stato messo alla porta dai corallini per colpa della sua prima parte di stagione tutto tranne che indimenticabile. Il centrale infatti dopo l’espulsione nel primo tempo del derby contro la Juve Stabia è sparito dai radar, giocando solo uno spezzone di partita contro il Catania.

Sul calciatore ad inizio mercato si sono fiondate Fermana e Foggia. Con la squadra di Fermo che è sempre stata in testa per accaparrarsi il calciatore. Solo le richieste economiche di club e calciatore avevano rallentato la trattativa, ma le due parti in questi giorni sono tornate a parlare. La Fermana infatti non vuole farsi scappare il calciatore, anche perché dopo l’interessamento del Foggia, nelle ultime ore secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Monterosi si è fiondato sul calciatore corallino, che gradirebbe la proposta ricevuta.

Agli sgoccioli dunque l’avventura del centrale a Torre del Greco. I prossimi giorni saranno fondamentali per sciogliere ogni dubbio e per capire la prossima destinazione dell’ex Avellino.