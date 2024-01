Rebus Tascone: Capuano “lo annuncia” a Taranto mentre Turris e Foggia provano a rispondere

Si prospetta una frenetica settimana di mercato in casa corallina. Delineate e ragionate le cessioni di Miceli e la probabile di Contessa, la Turris guarda anche al mercato in entrata. Oltre al dubbio Serpe, con i corallini che aspettano l’ok dello Spezia, il direttore Primicile con il suo staff si sta muovendo anche sul fronte centrocampo, con la spigolosa e complessa trattativa con Simone Tascone della Virtus Entella. Le ultime però non sono incoraggianti, visto che sul calciatore sono piombate anche Foggia e Taranto.

L’Entella riflette mentre Capuano “annuncia” Tascone, il Foggia prova la risposta e la Turris…

Novità abbastanza importanti arrivate da Taranto, infatti nel corso della serata di ieri c’è stato un contatto tra le parti per portare Simone Tascone alla corte di Eziolino Capuano, lo stesso allenatore in mattinata poi ad Antenna Sud ha annunciato: “È arrivato De Marchi, in giornata arriverà un altro giocatore (Mirko Miceli dalla Turris) e penso che sempre domani annunceremo un altro elemento fortissimo”. Parole chiare con tutti gli identikit della terza pedina che portano al centrocampista ex Casertana tra le tante.

Dall’altra parte si sta muovendo anche il Foggia però, con i pugliesi che sono pronti ad offrire uno scambio con Garattoni in procinto di passare in Liguria, volenteroso di ritrovare il suo ex allenatore Fabio Gallo (assieme proprio l’anno scorso a Foggia). La Turris invece è appesa ad un filo, perché vanta di avere l’accordo con il calciatore e il suo entourage ma manca quello con l’Entella che non si vuole privare del calciatore senza un compenso economico. Situazione che dunque frena tantissimo la squadra del presidente Colantonio, che ieri era in testa per il calciatore ed oggi si ritrova dietro ben due squadre. Rimane molto complessa e delicata la situazione ma il tutto si chiuderà a breve, anche perché la Virtus Entella vuole concentrarsi su altre trattative.