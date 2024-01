VIDEO/ Torre del Greco, totalmente ripulito e diserbato il parcheggio della SS. Trinità

Pulizia del parcheggio in via Circumvallazione

L’area parcheggio di via Circumvallazione a Torre del Greco, a ridosso dell’ex orfanotrofio della SS. Trinità, è stato completamente ripulito e diserbato nelle prime ore di questa mattina 17 gennaio.

Sono cominciate alle 4.30 di questa mattina le operazioni di pulizia e diserbo nel parcheggio di via Circumvallazione a Torre del Greco. L’area sorge a ridosso dell’ex orfanotrofio della SS. Trinià, negli anni divenuta sala convegni, centro vaccinale Covid ed oggi destinato a divenire Museo virtuale del corallo e del cammeo.

L’area di parcheggio versava in condizioni disastrose: rovi ed erbacce erano arrivati ad invadere i posti auto e la zona era diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Sono infatti frequenti gli abbandoni di bottiglie, cartoni e residui alimentari di improvvisati bivacchi e festeggiamenti nelle ore serali e notturne. Sui bordi dell’area si è anche insediata una colonia felina che alcuni residenti della zona volontariamente provvedono a proteggere e sfamare, peggiorando però la situazione igienica.

Come in tante altri punti della città, inoltre, anche il parcheggio di via Circumvallazione è scelto da incivili ed ecocriminali per l’abbandono di ogni tipo di rifiuto ingombrante, scarti edili, pezzi di mobilia, seggioloni e tanto altro.

Posti auto per raggiungere il centro

Il parcheggio fu realizzato dall’amministrazione Borriello con i fondi del programma PiùEuropa ed inaugurato nel 2016: una vera svolta per gli automobilisti in cerca di un posto auto senza intricarsi nel centro cittadino.

Inizialmente destinato alla sosta gratuita, nell’estate del 2022 circa la metà dei posti auto sono stati convertiti in “strisce blu”, destinati quindi al parcheggio a pagamento. L’altra metà, sulla quale insistono le strisce bianche, prevede l’obbligo di sosta con disco orario e per un limite massimo di due ore. Uno sfogo per chi vuole raggiungere il centro a piedi, quindi, ma molto meno utile ai residenti della zona che continuano a soffrire dell’endemica mancanza di posti auto in una zona ad altissima densità abitativa.