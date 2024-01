UFFICIALE: Laurens Serpe passa alla Turris in prestito

Arriva il terzo colpo del mercato corallino, dopo le ufficialità di Marcone e Nicolao, nella tarda mattinata è arrivata anche quella di Laurens Serpe. Il roccioso centrale arriva in prestito dallo Spezia per sei mesi. Il calciatore però come avevamo anticipato qualche giorno fa non è disponibile per la sfida di domani con i corallini impegnati a Potenza contro la sorpresa del campionato, Sorrento, alle ore 14:00 (partita che però vive del rischio rinvio per neve che si è abbattuta su Potenza in mattinata).

Turris-Serpe, il comunicato ufficiale dei corallini

Di sangue toscano, Serpe si è messo in mostra nell’Imolese con cui ha fatto un ottimo campionato, diventando simbolo della squadra. Quest’estate è poi arrivata la chiamata dello Spezia con il calciatore che è riuscito a collezionare solamente due presenze e tanta panchina. A Torre del Greco però vuole fare il decisivo salto di qualità nella sua giovane carriera. Questo il comunicato della Turris per annunciare il classe 2001: “La S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare l’arrivo in prestito di Laurens Serpe dallo Spezia. Nato a Fivizzano il 7 febbraio 2001, Serpe è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa con cui vanta anche due presenze in prima squadra (una in serie A) nella stagione 2021/22. Dopo la parentesi Crotone in B, Laurens gioca nel 2022/23 con la maglia dell’Imolese totalizzando 25 presenze stagionali. Successivamente arriva il trasferimento allo Spezia. Benvenuto Laurens”.