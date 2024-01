Caneo prima di Sorrento-Turris: “Ho fiducia sull’organico. Stiamo lavorando sul mercato”

Domani la Turris scenderà in campo alle ore 14:00 nella difficile sfida di Potenza contro il Sorrento. Gli uomini di Bruno Caneo sono chiamati alla vittoria dopo un periodo molto complesso e la classifica non permette altri passi falsi. In vista della sfida in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei corallini che si è diviso tra il prossimo impegno e il mercato, tema molto caldo in casa Turris che in queste settimane promette colpi importanti, come richiesti dal tecnico in precedenti uscite stampa

Le parole di Bruno Caneo prima di Sorrento-Turris

Caneo apre così la conferenza stampa: “Abbiamo lavorato soprattutto sul piano mentale e caratteriale, riflettendo sulla mancanza di furore agonistico riscontrata nell’ultima gara. Per noi domenica comincia un nuovo campionato, dato che possiamo competere con avversari di valore più o meno simile al nostro. Dobbiamo ricominciare a fare punti perché la classifica lo richiede. Ho visto comunque una squadra applicata durante gli allenamenti. Abbiamo recuperato quasi tutti, anche se non a pieno regime, come nel caso di Nocerino. Maniero e D’Auria, invece, si sono allenati con noi per tutta la settimana”.

Sul mercato: “Stiamo portando avanti le nostre trattative, ma non è facile chiuderle in una sessione di mercato tradizionalmente complessa come quella invernale. Tuttavia, siamo sul pezzo e la società si sta muovendo. Domani dovrebbe arrivare Serpe e nei giorni successivi pianificheremo con maggiore tranquillità anche le altre operazioni. Ad ogni modo, ribadisco che ho sempre avuto fiducia nella bontà dell’attuale organico, a mio avviso condizionato sotto il profilo mentale dopo una partenza di stagione folgorante. Ad un certo punto, magari, a causa di qualche risultato negativo, si provava a fare qualcosa in meno in termini di proposta di gioco. Invece, la nostra mentalità deve essere sempre propositiva, con ritmi alti. Per questo motivo, i nuovi arrivi servono soprattutto per riportare una ventata d’entusiasmo nella squadra e nell’ambiente”.