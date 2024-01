Turris, Caneo aspetta ancora “i 3 acquisti” e intanto col Sorrento non ci saranno novità

Il mercato della Turris continua ma con qualche sosta di troppo. Per ora sono stati due gli acquisti ufficializzati: Marcone e Nicolao. Mentre in arrivo c’è Serpe e Soprano (che manderà Contessa verso la Casertana). Entrambi però in ogni caso non ci saranno per la partita di domenica contro il Sorrento. Caneo dopo il ko contro il Crotone era stato chiaro: “Mi aspetto in settimana tre acquisti, uno per ruolo. Ma speravo di averli già una settimana fa”. E invece altri sette giorni stanno per passare e al confine di Torre del Greco non è arrivato ancora nessuno.

Caneo attende, dopo la beffa Tascone per il Sorrento non ci saranno volti nuovi in casa Turris

Indubbiamente il mercato invernale è molto complesso, con le squadre che difficilmente si privano di chi sta facendo bene. Oltre la questione cessioni che per la Turris ha creato un vero e proprio imbuto che solo in questi giorni ha visto un po’ di luce con l’addio di Miceli e la quasi cessione di Contessa. Rimane che mister Caneo sta ancora aspettando le pedine che servono per provare a ribaltare una situazione abbastanza difficile, peggiorata dai tanti infortuni che hanno messo il bastone tra le ruote nelle prime due partite del 2024.

Il tecnico sardo era stato chiaro sabato scorsa: “Servono un difensore, un centrocampista ed un attaccante, spero di averli nella settimana entrante”. E invece, salvo il difensore (su sui la Turris ha deciso di raddoppiare puntando a due profili) per il resto c’è poco da segnalare. Senza dimenticare che in ogni caso anche se i centrali verranno annunciati in questi giorni sarà impossibile vederli all’opera già domenica. Per il centrocampo la questione è nota a tutti, il mister puntava sul ritorno di Tascone, su cui era riuscito strappare il “si” del calciatore ma alla fine, l’ex Casertana si è accordato con il Foggia che lo annuncerà a breve.

Tutto tace invece in attacco, sfumato De Marchi (andato al Taranto) non ci sono grosse novità da segnalare. Per la “punta che si inserisce”, come l’ha descritta Caneo ci sarà ancora da aspettare e non ci sarà una trattativa immediata, anche perché non c’è nessuna contrattazione avviata, almeno per ora. A meno che la dirigenza non abbia un coniglio da estrarre dal proprio cilindro.