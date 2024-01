Turris-Serpe, si sblocca la trattativa. Il centrale difensivo non andrà a Pisa

Continua il mercato e si muove qualcosa anche in casa Turris. Dopo l’addio di Miceli i corallini sono alla ricerca di una pedina in difesa (chiesta più volte da mister Bruno Caneo, anche durante l’ultima conferenza stampa), in attesa di Soprano che arriverà nello scambio che porterà Contessa alla Casertana. Arrivano notizie importanti sul fronte Laurens Serpe: la trattativa con il centrale dello Spezia aveva avuto una piccola frenata per cause che non dipendevano dalla Turris, ma ora l’accordo è sempre più vicino.

Turris-Serpe, ci siamo. Il centrale non è più nella trattativa tra Spezia e Pisa

Nei giorni scorsi la trattativa aveva avuto una piccola frenata causa la possibilità di un passaggio del centrale al Pisa, in un maxi scambio tra le due squadre. Trattativa che è sì continuata ma con protagonisti diversi, visto che lo Spezia (come riportano tutte le maggiori testate che parlano delle gesta sportive del club ligure) ha poi deciso di cambiare calciatore e inserire Giovanni Corradini nello scambio che porterà Idrissa Tourè in Liguria. Motivo per cui la Turris può sorridere ed è pronta ad accogliere il roccioso centrale a Torre del Greco.

Con il calciatore l’accordo è già stato siglato e si aspettava solamente l’ok dello Spezia che era coinvolto in questa trattativa con il Pisa. Serpe però non sarà l’unico centrale ad arrivare. Infatti lo scambio Soprano–Contessa come vi abbiamo raccontato ieri è cosa quasi fatta, con il laterale che spinge per la cessione. Soprano invece ha avuto l’ok di Caneo, visto che il calciatore è cresciuto nel Genoa e conosce bene la difesa a tre e i tanti movimenti che il tecnico sardo chiede ai propri difensori. Anche questa trattativa sarà chiusa a breve, con la Turris che si ritroverà due nuovi centrali.