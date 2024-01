UFFICIALE: Miceli saluta la Turris e passa al Taranto

La Turris ufficializza la prima cessione di questo 2024 salutando il difensore centrale Mirko Miceli, il classe 1991 è pronto alla sua nuova avventura al Taranto, dove ritroverà Eziolino Capuano, i due infatti sono stati 4 anni assieme alla Sambenedettese. Con l’uscita del centrale i corallini sono già corsi su una nuova pedina, trovando l’accordo con Laurens Serpe (in attesa dell’ok da parte dello Spezia). Senza però dimenticare la proposta di scambio arrivata dalla Casertana con Soprano proposto ai corallini in cambio di Sergio Contessa.

L’annuncio ufficiale della Turris sulla cessione di Mirko Miceli al Taranto

Questa la nota ufficiale del club corallino pubblicata pochi minuti fa sui propri canali social: “La S.S.Turris Calcio rende noto il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, di Mirko Miceli al Taranto. La società augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva”.

Taranto che sta ostacolando la Turris anche per la trattativa legata a Simone Tascone, con il club pugliese come abbiamo raccontato in giornata ha fatto uno sprint decisivo per il centrocampista della Virtus Entella, mentre i corallini continuano a trattare con il club ligure dopo aver avuto l’ok del calciatore per un ritorno a Torre del Greco.