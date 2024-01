Caneo non avrà il suo pupillo, Tascone firma col Foggia fino al 2026

L’intrigo di mercato tanto atteso dai tifosi corallini e da mister Bruno Caneo finisce nel modo peggiore possibile. Simone Tascone non ritornerà a Torre del Greco, nelle ultime settimane la Turris le ha provate quasi tutte per portare il centrocampista campano alla corte di Caneo, con la speranza di ricomporre la diga con Daniele Franco che è stata una delle chiavi della stagione 2021/22 culminata con l’ingresso ai play-off. Il centrocampista della Virtus Entella in queste ore firmerà con il Foggia, raggiungendo Emanuele Santaniello (altro ex Turris), firmando un contratto fino al 2026.

Tascone-Turris, il ritorno non si avvera, l’infinita trattativa la spunta il Foggia

Come quest’estate Tascone non tornerà alla Turris, in quel periodo fu l’ex allenatore dell’Entella, Volpe, a fermare tutto. Questa volta invece è stata la folta concorrenza a rendere impossibile il ritorno. I corallini hanno puntato tutto sul fatto di aver strappato il “si” da parte del calciatore, anche e soprattutto grazie al mister Bruno Caneo che era riuscito a convincere il calciatore, mancava però l’accordo con la Virtus Entella che voleva monetizzare a tutti costi l’uscita del calciatore.

Discorso opposto per il Taranto, altra squadra fortemente in corsa per il centrocampista che aveva offerto una grossa somma all’Entella ma non aveva il “si” del calciatore. Tra le due litiganti a spuntarla alla fine è stato il Foggia che ha messo sul piatto Alessandro Garattoni che era uno dei pupilli di Fabio Gallo (attuale allenatore dell’Entella) ai tempi in cui il tecnico sedeva sulla panchina dei satanelli. Questa è stata la chiave che ha spinto l’Entella ad accettare, con il centrocampista che “messo alle strette” ha dovuto accettare il Foggia. Per il mediano contratto fino al 2026 e ritrovo di alcuni vecchi compagni, tra cui Emanuele Santaniello, attaccante della Turris dal 2021 al 2023.