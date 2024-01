Il mercato della Turris: per il dopo Frascatore torna di moda Soprano. Menichini blocca Matera

In casa Turris torna di moda il nome di Soprano mentre in mediana Matera resterà in corallino

La Turris ha una settimana per dare tutte le pedine giuste al nuovo tecnico Leonardo Menichini. Il tecnico ex Monterosi ieri pomeriggio ha conosciuto la squadra ed oggi ha diretto il primo allenamento con la sua nuova rosa. Con la cessione di Frascatore all’Avellino i corallini corrono ai ripari e stanno studiando alcuni profili “over” per sostituire il difensore laziale. Mentre a centrocampo il tecnico ha messo il veto sulla cessione di Antonio Matera, il mediano rientra a pieno nei piani del nuovo allenatore, a differenza della quasi totale esclusione ai tempi di Caneo.

La Turris studia la mossa giusta, per il post Frascatore ci sono vari nomi in lista e uno di questi è Marco Soprano: il centrale della Casertana era promesso alla Turris nello scambio (poi saltato) che doveva portare Contessa ai falchetti. Il centrale però, ribadiamo, è solo uno dei vari nomi in lista. La dirigenza corallina vuole studiare bene tutte le possibili mosse per dare il miglior profilo possibile al tecnico Leonardo Menichini che sabato alle 20:45 esordirà sulla panchina corallina nella sfida contro il Messina al Liguori.

Arriva invece uno stop alla trattativa per Antonio Matera, seguito dal Taranto di Eziolino Capuano (che dopo aver perso il colpo Tascone sta cercando un mediano per entrambe le fasi). A fermare il tutto è stato proprio Menichini che vede Matera utile per il suo gioco e sabato potrà essere con molta probabilità nell’undici titolare. Fermata dunque la trattativa con il calciatore destinato a rimanere fino al termine della stagione. Matera era finito infondo nelle rotazioni di mister Caneo e il calciatore per questo motivo si stava guardando attorno con certa insistenza.