Tridico, ex presidente INPS, difende il Reddito di Cittadinanza a Torre del Greco

Torna a difendere il Reddito di Cittadinanza Pasquale Tridico in un incontro che si è tenuto alla ex palestra Gil di Torre del Greco nel tardo pomeriggio di oggi, 24 gennaio 2024: l’economista e professore universitario è stato Presidente dell’INPS durante i governi Conte, supervisionando quindi l’esperienza di questo ammortizzatore sociale fin dalla sua istituzione.

Reddito di Cittadinanza, incontro con Tridico a Torre del Greco

Una misura osannata da tanti e demonizzata da altrettanti, oggetto di una campagna propagandistica che da una parte ha scatenato una “guerra tra poveri“, dall’altra ha alimentato la narrazione ormai secolare del meridionale fannullone che pesa sulla spesa pubblica senza “rimboccarsi le maniche” o, peggio, ingannando la collettività lavorando in nero pur percependo il sussidio.

Sul Reddito di Cittadinanza si è scritto tanto, ma i numeri danno l’idea precisa dell’importanza di questa misura: circa 2,1 milioni di famiglie hanno avuto la possibilità di un aiuto economico dal 2019 al 2023. Quattro anni che comprendono anche il drammatico periodo della pandemia, con le gravi conseguenze economiche subìte da tante famiglie, che senza il sosegno del RdC avrebbero potuto avere conseguenze ancor più tragiche.

Duemila famiglie torresi percepivano il RdC

Sulle 21.000 famiglie della provincia napoletana a trovare sostegno con il Reddito, circa 2.000 erano residenti a Torre del Greco: numeri che danno l’idea della condizione economica di tante famiglie “della porta accanto”, qualora ce ne fosse bisogno.

Un incontro pubblico per “fare il punto”

Proprio a Torre del Greco, durante un incontro organizzato dal gruppo territoriale del M5S, Pasquale Tridico è tornato a parlare di Reddito di Cittadinanza alla luce del suo smantellamento, avvenuto ad opera del governo Meloni a decorrere da inizio 2024, e della misura sostitutiva, l’Adi (Assegno di inclusione) che con le sue regole più stringenti ha tagliato fuori oltre la metà della platea degli ex percettori RdC.

L’incontro è stato occasione anche per un’analisi sulle condizioni di povertà, lavoro e pensioni dopo un anno di Governo Meloni, con i dati più aggiornati della provincia di Napoli e della Campania. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Luigi Mennella: si sono poi seguiti gli interventi del sen. Orfeo Mazzella, Capogruppo in Commissione Lavoro e Sanità al Senato; Mariateresa Sorrentino, Assessore alle Politiche Sociali di Torre del Greco, Laura Vitiello, Assessore alla Transizione Ecologica, Mirko Gallo, Consigliere M5S. A moderare, Luigi Gallo, già parlamentare pentastellato, oggi componente della Scuola di Formazione nazionale del M5S e referente locale del gruppo di Torre del Greco.

Mennella: “Il governo centrale ci sta affossando”

“Il governo centrale ci sta causando una marea di problemi: il RdC soppresso, l’autonomia differenziata, l’accorpamento delle scuole – ha spiegato il sindaco Mennella in apertura d’incontro – Sono problemi che pesano molto di più al sud. E vorrei chiedere cosa ne pensano i parlamentari del sud che hanno votato le politiche che ci stanno affossando”.

Tridico: “Hanno colpevolizzato il sud”

“Il governo sta ragionando con la presunzione di sapere che se il sud ha difficoltà nel proprio sviluppo lo fa drenando risorse al nord. Questa cosa non è falsa soltanto oggi, ma è vera da sempre. Dall’unità d’Italia del 1861, dalle grandi ricostruzioni, le grandi ricostruzioni hanno concentrato i maggiori investimenti al nord, per renderlo competitivo con i paesi dell’Europa ai quali è più vicino”, ha spiegato Tridico.

E continua: “25 milioni di persone sono emigrate dal sud: il nord ha usufruito di questo bacino di manodopera per il proprio sviluppo. Invece oggi si colpevolizzano le persone della loro condizione di povertà: ma le ragioni sono soprattutto storiche”.

Una narrazione totalmente denigratoria del Meridione che viene definitivamente smontata da Tridico citando i dati: “L’INPS ha una spesa annua di circa 400 miliardi. Più della metà va al nord. Negli anni in cui sono stato presidente, l’ente ha speso 60 miliardi in prestazioni sociali, cassa integrazione, ristori alle aziende: il 70% è andato al nord. Il Reddito di Cittadinanza costava, in totale, cica 8 miliardi l’anno: fate voi i conti”.