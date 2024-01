UFFICIALE: Tommaso Panelli è un nuovo calciatore della Turris

Dopo il testa a testa con Soprano, a spuntarla è stato Tommaso Panelli (come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri). Il difensore oramai ex Sorrento è pronto alla sua nuova avventura nel girone C, con la maglia della Turris. Dopo una trattativa abbastanza veloce, il difensore spinto dalla voglia di giocare e tornare protagonista ha accettato l’offerta dei corallini che erano alla ricerca di un profilo over per la difesa. Se il nativo di Empoli sarà disponibile già per domani è difficile da sapere, il dubbio però verrà sciolto nelle prossime ore, visto che il calciatore è in forma e il tutto sarà deciso dalla parte “burocratica”.

Il comunicato della Turris sull’acquisto di Tommaso Panelli

Questo è il comunicato della Turris in merito all’annuncio del difensore centrale. La nota del club corallino: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il calciatore Tommaso Panelli dal Sorrento Calcio 1945. Il difensore, nato ad Empoli il 6 giugno 1994, vanta 16 presenze in questa stagione con la maglia della formazione sorrentina”:

Tommaso Panelli arriva da una prima parte di stagione poco fortunata tra le file del Sorrento, il difensore infatti era il “dodicesimo uomo” di mister Maiuri, che lo lanciava in campo prettamente nelle mezz’ore conclusive. In carriera il difensore nativo di Empoli classe 1994 ha vestito anche le maglie di Rimini (con una promozione in C e un buon campionato in Lega Pro), Aglianese, Scandicci e Fortis Juventus.