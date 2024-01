Turris, non solo Soprano: per la difesa torna in voga il nome di Panelli

La Turris dopo la cessione di Frascatore è ritornata sul mercato per trovare un difensore che possa sostituire al meglio il centrale laziale. Dopo aver sondato di nuovo il terreno per Marco Soprano (che doveva arrivare a Torre del Greco nello scambio con Contessa), la Turris è ritornata sulle tracce di un calciatore che era già stato cercato nei primi giorni di gennaio. L’identikit risponde al nome di Tommaso Panelli del Sorrento. Il centrale toscano potrebbe essere l’ultimo colpo per il reparto arretrato.

Anche Panelli nella lista dei difensori per il dopo Frascatore, la Turris ci pensa seriamente

Tommaso Panelli, classe 1994 è uno degli obiettivi della difesa corallina per il dopo Frascatore. Il difensore attualmente in forza al Sorrento è ritornato ad essere uno dei nomi caldi per rinforzare il reparto arretrato dei corallini. Il calciatore era già stato cercato dalla dirigenza della Turris ad inizio gennaio, che per scelte decise di virare sul profilo di Laurens Serpe. Con l’addio di Frascatore però i corallini cercano un difensore di esperienza e oltre al nome di Marco Soprano, è stato sondato nuovamente il terreno per il nativo di Empoli.

Panelli a Sorrento sta vivendo un periodo abbastanza complicato con tante panchine e pochi minuti a disposizione. Per questo motivo sarebbe molto felice di cambiare aria per potersi rilanciare. Per ora sono solo semplici contatti e sondaggi tra le due squadre, ma la Turris nei prossimi giorni dovrà sciogliere ogni dubbio per dare il prima completare il reparto e consegnare forze nuove a mister Menichini. Il tecnico nei primi allenamenti al Liguori sta provando sia la difesa a 3 che quella a 4. Siamo entrati nell’ultima settimana di mercato e fare trattative in questa fase è sempre complesso e stressante, specialmente per la Turris che è attiva anche sul fronte cessioni.