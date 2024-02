ULTIM’ORA/ Tragedia a Torre del Greco, ragazzo muore sotto un treno della Circumvesuviana

Un ragazzo di soli 20 anni sarebbe morto nella serata di oggi 2 febbraio investito da un treno della linea Circumvesuviana: il fatto è accaduto a Torre del Greco, tra l’omonima stazione EAV e quella di S.Antonio.

Ragazzo morto sotto un treno a Torre del Greco

Le notizie sono ancora frammentarie, ma stando alle prime informazioni si potrebbe trattare di un suicidio. La vittima sarebbe un ragazzo di appena 20 anni, che si sarebbe seduto sui binari della linea Circumvesuviana tra le stazioni di Torre del Greco e S.Antonio. Il giovane si sarebbe trovato all’uscita di una curva, in una posizione di scarsissima visibilità che avrebbe reso vana qualsiasi manovra da parte del macchinista per arrestare il convoglio.

Come anticipato, l’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario, ma al momento non si esclude ancora alcuna eventualità per spiegare il brutale incidente. Al momento la circolazione é interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata: i treni in partenza da Napoli per Poggiomarino e Sorrento limitano il servizio ferroviario a Torre del Greco. I treni in partenza da Sorrento e Poggiomarino per Napoli limitano la corsa a Torre Annunziata. Nel frattempo è stato disposto servizio autobus sostitutivo.

De Gregorio: “Impotenti contro la disperazione”

A dare notizia della tragedia la stessa EAV, l’azienda che gestisce il trasporto sulle linee Circumvesuviane. Tra le prime reazioni c’è proprio Umberto De Gregorio, presidente dell’Ente Autonomo Volturno: “Aveva appena 20 anni. Suicidio sulla vesuviana. Un ragazzo seduto al centro del binario tra le due rotaie , subito dopo la curva. Non c’è stato il tempo per fermare il treno. Quanta disperazione c’è in giro e quanta impotenza ad ascoltare e a raccoglierla. Un abbraccio al macchinista ed al capotreno che hanno vissuto questa terribile esperienza. Un abbraccio alla famiglia del povero ragazzo e misericordia per lui. Stamattina un altro tentativo di suicidio di un altro ragazzo, vicino al rione Trieste , è stato sventato – ma non sempre si riesce”.