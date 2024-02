Turris-Foggia, il duro comunicato dei corallini: “Ingiusto estendere la pena a chi viene al Liguori per sostenerci”

Domenica la Turris torna in campo alle ore 18:30 contro il Foggia in un Liguori che sarà deserto. Infatti qualche giorno fa è stata resa pubblica la decisione di disputare il match a porte chiuse per una serie di motivi di ordine pubblico, spinti dai fatti successi contro il Messina (anche se puniti con la decisione di far giocare Turris-Potenza a porte chiuse). Sulla questione pochi minuti fa è intervenuta la società corallina con un durissimo comunicato contro la scelta presa dagli organi competenti.

Turris-Foggia a porte chiuse, il duro comunicato dei corallini

Questo il comunicato pubblicato dalla squadra corallina sui propri canali ufficiali: “Prendiamo atto della decisione presa dal Prefetto di far disputare a porte chiuse la gara Turris-Foggia in programma domenica allo stadio Amerigo Liguori. Nel rispetto di tutte le Autorità, non possiamo però nascondere il nostro stupore per questa disposizione giunta come un fulmine a ciel sereno. La nostra società, in virtù di quanto successo nell’incontro Turris-Messina del 27 gennaio, ha già pagato dazio con una gara a porte chiuse che disputeremo nel match con il Potenza il prossimo 19 febbraio”.