Colantonio risponde alle accuse: “La mia non era una fuga. Sto facendo di tutto per tutelare la Turris”

Domani la Turris torna in campo nella difficile sfida contro il Foggia che ha il sapore di scontro diretto nella bassa classifica del girone C di Serie C. I corallini stanno vivendo un 2024 complicatissimo, tra risultati e decisioni societarie, sul banco la famosa vendita non vendita al gruppo Guardascione che ha fatto tanto scalpore nelle ultime settimane in quel di Torre del Greco. Sulla situazione si è espresso anche il presidente Colantonio che promette di dare tutte le spiegazioni necessarie in una conferenza stampa.

Le parole del presidente Colantonio sul momento della Turris

A “Il Mattino”, il presidente della Turris ha fatto chiarezza sull’ultimo momento della Turris, parole arrivate anche a seguito di una netta presa di posizione di molti tifosi che hanno appeso uno striscione nelle vicinanze dello stadio con la seguente frase: “Fuga, falsi scenari e nessun rispetto per i nostri colori! Ora basta… fuori dai coglioni”.

Antonio Colantonio ha spiegato che nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa (che seguiremo in prima persona) su tutto quello che è successo nell’ultimo periodo in casa Turris: “La mia non voleva essere una fuga. Pensavo davvero di poter garantire alla Turris un futuro migliore con questa cessione. Poi la storia ha assunto tutta un’altra piega ed ora anche io ci sto facendo i conti. Capisco i sentimenti dei tifosi e l’unica cosa che adesso posso dire è che sto facendo tutto quello che è nelle mie possibilità per tutelare la Turris e Torre del Greco. Attendo soltanto il riscontro formale della banca per poi querelare chi ha truffato me e il club. Dirò tutto in una conferenza stampa non appena avrò tra le mani tutti i documenti che potranno spiegare meglio di me ciò che è accaduto”.