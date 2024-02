Turris Live, numeri da record: superate le 100 mila visualizzazioni. Grazie!

Turris Live, il nuovo format prodotto dalla redazione di Vesuvio Live e lanciato ufficialmente il 4 settembre del 2023 con la messa in onda della prima puntata, ha superato da qualche giorno le 100 mila visualizzazioni complessive.

Un successo senza precedenti per una trasmissione locale visibile esclusivamente attraverso il web, e che ci rende orgogliosi. L’idea di Turris Live è nata per regalare a tutti i tifosi corallini la possibilità di partecipare in prima persona alla vita e alle vicende che riguardano la squadra di Torre del Greco e non solo: ogni lunedì ospiti d’eccezione accompagnano i giornalisti e conduttori Stefano Esposito e Michele Massa sia da studio che da remoto, commentando assieme agli spettatori partite ed eventi in diretta.

Nei nostri studi si susseguono di puntata in puntata calciatori, dirigenti, tifosi e personaggi appartenenti al mondo dello sport locale e nazionale. Abbiamo anche avuto il privilegio di mettere in piedi una tavola rotonda con il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella assieme a tutte le associazioni sportive principali della città, provando a trovare un punto di incontro tra le parti per lo sviluppo del movimento.

Nel corso di Turris Live trasmettiamo sintesi delle partite, interviste, immagini esclusive, cercando di rappresentare con equilibrio e professionalità un megafono tra la squadra e i tifosi. Ed è proprio voi che ringraziamo di cuore: per la fiducia, per i tantissimi commenti affettuosi che ci dedicate ogni settimana, e anche per le critiche costruttive. Centomila volte grazie!