Turris, Scaccabarozzi squalificato per un turno: scalda i motori Franco

Domani la Turris torna in campo dopo il bel successo contro il Foggia per 2-0, per un altro scontro con una rosa pugliese, questa volta la Virtus Francavilla. Anche questo si può definire uno scontro diretto, con i corallini che in caso di ulteriore vittoria potrebbero fare un salto molto importante in classifica, allungando anche sulle squadre dietro. Una sfida molto sentita, con la Turris di Menichini che improvvisamente è tornata in fiducia, mancherà però una pedina al tecnico toscano ed è Jacopo Scaccabarozzi squalificato per un turno.

Scaccabarozzi out, Menichini si affida al ritorno di Daniele Franco per la sua Turris

Arriva dunque la giornata di squalifica per l’ex Juve Stabia dopo aver preso la quinta ammonizione stagionale nella vittoria contro il Foggia. I corallini però ritrovano Daniele Franco (che ritorna dopo il turno out per squalifica). Il numero 4 della Turris sicuramente sarà impiegato dal primo minuto, nonostante l’ultimo periodo non proprio felice per il motore del gioco corallino.

Di fianco all’ex Avellino agirà con tutta probabilità il duo Casarini-Pugliese che tanto ha fatto bene nella partita di domenica scorsa. Il centrocampista arrivato qualche settimana fa ha convinto proprio tutti per cattiveria e movenze da leader, cosa che mancava in questa rosa. Il gioiello 2004 invece è la sorpresa più bella della gestione Menichini dopo un avvio di campionato complicato per colpa delle scelte tecniche dell’ex tecnico Bruno Caneo. Ancora dalla panchina Siega, l’ex Sudtirol è alla ricerca della migliore condizione fisica e come l’ultimo match sarà un’arma da usare a gara in corso per l’allenatore toscano, su cui ha basato le prove in allenamento sul trio citato in precedenza senza particolari dubbi. Punti di domanda che invece non mancano in attacco, con D’Auria che spinge per avere un’altra maglia da titolare dopo il gol contro il Foggia.