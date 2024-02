Le probabili formazioni di Turris-Potenza: dubbi in mediana per Menichini

La Turris si prepara alla sfida di questa sera in programma alle 20:45 contro il Potenza in quello che di fatto sarà vero e proprio scontro diretto. Dopo la vittoria del Monterosi e la sconfitta del Monopoli, i corallini sono chiamati a vincere per avvicinarsi alla zona salvezza e tenere ancora a debita distanza la penultima (per arrivare a fine campionato con almeno 8 punti di vantaggio ed evitare così i play-out). Dall’altre parte gli uomini di Marchionni vogliono fare punti per allontanare la Turris e tutte le altre nella zona rossa di classifica, con un occhio al risultato del Foggia.

Le probabili formazioni di Turris-Potenza

I corallini ritrovano tutto l’organico, ad eccezione di Maniero (ancora alle prese con problemi fisici) e De Felice (out per squalifica). In porta confermato Marcone, in difesa si dovrebbe ritornare a 4 (disposizione sempre scelta in casa fino ad ora) con Maestrelli e Nicolao sulle fasce e al centro Ricci, Cocetta e Panelli a giocarsi due maglie. A centrocampo Casarini confermato, stessa cosa per Pugliese, mentre il ballottaggio (per ora) sembra essere tra Franco e Scaccabarozzi, con il secondo leggermente favorito. In avanti, Jallow è l’unica punta di ruolo a disposizione con a supporto Nocerino e D’Auria (in vantaggio su Giannone).

TURRIS (4-3-3): Marcone, Maestrelli, Ricci, Panelli, Nicolao; Casarini, Pugliese, Scaccabarozzi; D’Auria, Jallow, Nocerino.

Il Potenza invece arriva dal pareggio contro l’Avellino e ritrova il bomber Caturano che è ritornato ad allenarsi con i compagni dopo essere stato messo fuori rosa nelle ultime settimane e si gioca una maglia dal primo minuto. Confermato il classico 3-5-2, in difesa ci sono ancora dei dubbi con l’ex Sbraga unico sicuro del posto. Schiattarella alza bandiera bianca in mediana per stasera e dunque pronti Steffé, Candellori e Saporiti.

POTENZA (3-5-2): Alastra, Sbraga, Armini, Hristov; Pace, Steffé, Candellori, Saporiti, Spaltro; Caturano, Volpe.