Manca ancora l’acqua a Torre del Greco: zone interessate e quando tornerà

Manca ancora l’acqua a Torre del Greco: la GORI ha annunciato che nella giornata di oggi, 22 febbraio 2024, sono in corso mancanze e abbassamenti di pressione idrica in alcune strade del territorio a causa di un guasto improvviso che ha colpito la zona, comunicando che il disservizio dovrebbe risolversi nel pomeriggio.

GORI, manca l’acqua a Torre del Greco: quando tornerà

Di seguito i tratti stradali coinvolti e le zone in cui si potranno riscontrare problemi con l’acqua:

TRAVERSA DI VIALE CAMPANIA

VIA AMALFI

VIA CATANIA

VIA GENOVA

VIA NAPOLI

VIA PISA

VIA VENEZIA

VIALE CAMPANIA

VICO I GIARDINO DEL CARMINE

VICO II GIARDINO DEL CARMINE

VICO III GIARDINO DEL CARMINE

VICO IV GIARDINO DEL CARMINE

Tutte le relative traverse

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto e garantire il corretto ripristino del servizio. La normale erogazione idrica tornerà gradualmente a partire dalle 16 di oggi, giovedì 22 febbraio. La GORI segnala che: “Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti”.

Già ieri, a causa di lavori programmati alla rete idrica, i cittadini sono rimasti senza acqua per un pomeriggio intero soprattutto al centro e in zona mare.