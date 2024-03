Menichini prima di Turris-Taranto: “Dobbiamo portare la nave in porto. Il Taranto è un’ottima squadra”

Domani la Turris scende in campo per una decisiva sfida contro il Taranto di Eziolino Capuano. Gli uomini di Leonardo Menichini sono alla ricerca di punti importanti per la classifica in modo da uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della zona play-out. In vista della sfida di domani in conferenza stampa ha parlato il tecnico toscano che ha fatto il punto della situazione in casa corallina, tra infortunati e prossime sfide.

Le parole di Leonardo Menichini prima di Turris-Taranto

Il tecnico toscano sulla partita di domani: “È una grande squadra, con tanti calciatori esperti. È una delle candidate alla promozione, ha tutto per raggiungere un obiettivo importante. Il Taranto ha una squadra che ha pressing, qualità nei singoli per saltare l’uomo e per inventare qualche giocata. Noi dobbiamo essere compatti, aggressivi quando non abbiamo la palla e quando l’abbiamo dobbiamo sviluppare le nostre qualità e il nostro gioco”.

Gli assenti: “C’è spazio per tutti, decido in base a quello che vedo sul campo. Non sono convocati Panelli e Pugliese, entrambi con problemi fisici. Sono sicuro che chi giocherà darà il meglio”.

Il tecnico è poi ritornato sulla sfida persa contro la Juve Stabia: “Sono certo della buona fede degli arbitri, ma serve più attenzione perché le società investono tanto e una partita può determinare le sorti di un’annata. Ripartiamo dall’ottima prestazione fatta a Castellammare, anche se c’è l’amaro in bocca per il risultato. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di essere più concreti nella fase offensiva ed eliminando gli errori perché anche il minimo particolare può fare la differenza. È un campionato complicato, tutti possono battere tutti. Noi non facciamo programmi, cercheremo di ottenere il massimo in ogni match e a fine torneo vedremo dove saremo arrivati. Con 10 partite alla fine e 30 punti in palio può succedere ancora di tutto. L’importante è portare la nave in porto”.