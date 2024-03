Così può rinascere Villa Sora: firmato protocollo d’intesa tra comune e parco archeologico

Un protocollo d’intesa per valorizzare Villa Sora: la struttura sorge nei pressi del cimitero di Torre del Greco e risale al primo secolo parzialmente crollata e sepolta dalla lava a seguito dell’eruzione del 79 d.C.

Villa Sora, protocollo d’intesa tra comune e parco di Ercolano

Potrebbe finalmente ricevere la valorizzazione che merita grazie ad un ampio programma di interventi legati al Grande Progetto Pompei. Si tratta di Villa Sora, un complesso abitativo risalente all’epoca romana, di grande prestigio e valore storico. Sarebbe infatti appartenuta alla famiglia imperiale di Augusto: ai tempi, la villa consisteva di tre piani e la tenuta si estendeva probabilmente dall’attuale via Nazionale fino al mare.

Così come altri reperti archeologici dei comuni limitrofi, anche Villa Sora potrebbe diventare un attrattore turistico, grazie al protocollo d’intesa che si apprestano a stipulare il Comune di Torre del Greco e il parco archeologico di Ercolano.

L’obiettivo è contenuto nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la quale si è preso atto del documento fatto arrivare in precedenza dall’ente ercolanese.

La rinascita in una delibera

“Con la sottoscrizione del protocollo – è scritto nella delibera – gli enti intendono porre le basi e promuovere comuni iniziative tese alla realizzazione di progetti materiali e immateriali a supporto di una più ampia progettazione infrastrutturale, al fine di creare concrete e sostenibili condizioni di crescita culturale, di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e, conseguentemente, di sviluppo e qualificazione delle attività turistiche”.

Non a caso nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, viene anche sottolineato come tra gli obiettivi dell’amministrazione ci sia appunto “la valorizzazione e la promozione del patrimonio locale, anche attraverso iniziative di carattere culturale interconnesse con le realtà rappresentative del territorio”.

Nella delibera si dà infine atto che “la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’ente parco archeologico di Ercolano, oltre alla valenza sociale, rappresenta una rilevante iniziativa ai fini del perseguimento dell’interesse collettivo, promuovendo forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche attività ed iniziative”.

Mennella: “Rilanciamo Villa Sora, i soldi ci sono”

“Ho più volte avuto modo di interloquire con il direttore del parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano – afferma il sindaco Luigi Mennella – e ci siamo sempre trovati d’accordo sulla necessità di dare nuovo slancio a Villa Sora. Una sinergia che ci porterà tra l’altro anche a convocare un tavolo tecnico, al quale sedere tutti gli attori di un programma di rilancio del bene non più rinviabile e che anzi oggi può concretamente essere attuato grazie alla presenza di specifiche risorse finanziarie”.

Gallo: “Un percorso cominciato 10 anni fa”

Sul solco del primo cittadino le parole del leader del M5S corallino Luigi Gallo: l’ex deputato ricorda come il Movimento 5 Stelle sia stata, negli anni, tra le poche forze politiche locali che si è battuto per la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio di Torre del Greco.

“La nostra denuncia è iniziata nel 2014 quando RestArt Campania Tour raggiunse la città di Torre del Greco con la presenza di 7 parlamentari tra cui il sottoscritto, l’on. Roberto Fico, l’on Angelo Tofalo, il senatore Sergio Puglia, l’on. Salvatore Micillo per sottolineare lo stato di incuria ed abbandono in cui versava l’edificio di epoca romana.

Tale impegno, partito quando il Movimento occupava i banchi dell’opposizione, è stato assunto anche dal sindaco Luigi Mennella che, nei prossimi giorni, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, sottoscriverà il “Patto per la Cultura”, con cui dare il via a tutta una serie di attività, materiali ed immateriali, volte al recupero del patrimonio locale”.

Sono queste le parole con le quali Gallo saluta la notizia, aggiungendo: “Lo scopo che il Movimento 5 Stelle prefissato è sempre lo stesso di dieci anni fa: attivare un rinnovato fermento culturale in Torre del Greco ed in tutta l’area dei comuni vesuviani. Il Patto per la Cultura è un importantissimo passo in questa direzione, consentendo alla quarta città della Campania di recuperare Villa Sora, uno dei suoi beni archeologici più importanti, e consentendo alla cittadinanza di riscoprire quanto sia profonda e radicata la bellezza dei nostri territori”.