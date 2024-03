Turris-Casertana, al via la prevendita dei biglietti: continuano i prezzi ribassati, serve la spinta del pubblico

Lunedì la Turris scenderà in campo per il secondo derby di fila. Dopo la beffarda sconfitta contro il Giugliano, gli uomini di Menichini affronteranno la Casertana di Cangelosi in una sfida da non poter sbagliare. Complice la vittoria del Monterosi e in generale i risultati dell’ultimo turno, i corallini sono chiamati a fare punti per mantenere vive le speranze di salvezza diretta. In vista della sfida, la società ha già messo in vendita i tagliandi della partita, confermando i prezzi ribassati proposti già contro il Taranto.

Al via la prevendita dei biglietti di Turris-Casertana, il comunicato

Questo è il comunicato pubblicato in merito dalla società corallina. L’invito è quello di riempire il Liguori per dare supporto ai calciatori in questo momento delicato della stagione: “La S.S. Turris Calcio comunica che già sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 31esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Casertana in programma lunedì 11 marzo alle ore 20.45.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 5 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 7 euro

Le donne e gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori”.