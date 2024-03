Addio alle paperelle del parco Salvo D’Acquisto: ecco dove saranno trasferite

Le oche e le anatre che fin dall’apertura erano state una delle attrazioni del parco Salvo D’Acquisto, soprattutto per i più piccoli, saranno presto trasferite: il comune ha trovato a questi splendidi animali una nuova casa.

Trasferite le oche del parco Salvo D’Acquisto

Oche, anatre mute e anatre germanate che hanno accompagnato per anni le visite di grandi e piccini al parco Salvo D’Acquisto, il polmone verde di via Alcide De Gasperi a Torre del Greco, a due passi dagli uffici comunali La Salle. Una convivenza non più sicura, soprattutto per le “paperelle”, come i torresi erano ormai abituati a chiamarle, che negli ultimi mesi, complici i lavori che ancora stanno interessando la villa hanno cominciato a scorrazzare anche fuori dai loro spazi.

Via dai pericoli della strada derivanti dalle sortite esterne alla villa comunale: oche ed anatre dal parco Salvo D’Acquisto potrebbero finire all’oasi naturalistica della Selva di Paliano. Sono i propositi contenuti nella delibera che definisce l’atto di indirizzo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che punta ad allocare la colonia di avicoli oggi ospite nell’area verde oggetto di lavori di riqualificazione in luoghi più sicuri.

La Selva di Paliano da l’ok ad ospitarle

Tutto parte dal fatto che il Comune “è detentore – come è scritto nella delibera – di una colonia di avicoli stazionati presso il laghetto nel parco cittadino Salvo D’Acquisto”. Una colonia, ricordano dal Comune, che è censita dall’Asl e “consta di alcune decine di esemplari”. Per tali ospiti il “Comune provvede regolarmente al mantenimento degli animali ed ha apposto idonea cartellonistica informativa al fine della migliore convivenza possibile tra uomo e fauna”.

Nella fattispecie “l’amministrazione ha richiesto di verificare la possibilità di trasferire, al solo fine del benessere animale, detti avicoli in una destinazione che sia per loro più felice e soddisfacente, quale potrebbe essere un parco naturale vero e proprio”. Sarebbe quindi stata individuata la Selva di Paliano come possibile destinazione per i pennuti: un bosco in provincia di Frosinone di circa quattro chilometri quadrati di estensione che ha inglobato l’ex parco uccelli, dal quale è giunta la disponibilità ad ospitare la colonia torrese.

La considerazione è che il parco Salvo D’Acquisto, per quanto variamente attrezzato certamente non può offrire a questi animali un habitat completo, ricco di spazi, stimoli e altre specie animali: da qui, l’invito ai responsabili del settore benessere animale dell’ente a valutare la possibilità di questo trasloco nel frusinate.