Menichini prima di Turris-Casertana: “Ritorna Pugliese. Dobbiamo migliorare sotto porta”

La Turris si prepara alla difficile sfida di domani contro la Casertana. I corallini dopo la sconfitta in settimana contro il Giugliano sono chiamati a vincere per tenere viva la speranza chiamata “salvezza diretta”. In vista della partita di domani, in conferenza stampa ha parlato il tecnico Leonardo Menichini che ha spiegato il momento dei suoi facendo chiarezza sulla situazione infortunati e sul calendario che da domani non riserva partite semplici.

Le parole di Menichini prima di Turris-Casertana

Il commento del tecnico in vista della partita di domani: “Dobbiamo cercare di migliorare tutti quanti la fase offensiva, Maniero quando avrà acquistato il giusto ritmo sara un uomo in più ma ha bisogno di trovare le giuste condizioni fisiche dopo una serie di contrattempi. La Casertana è una squadra forte , 12 vittorie e 12 pareggi con solo 6 sconfitte, 48 punti sono tanti, una gara difficile ma come tutte le altre e dobbiamo cercare di dare il meglio portando a casa il miglior risultato”.

Le condizioni dei singoli: “Abbiamo fuori oltre Casarini anche Cum che ancora non si è allenato, rientrano Saccani e Pugliese , entrambi convocabili per domani. Casarini è ancora fermo , sta facendo terapia e speriamo di recuperarlo il prima possibile ma i tempi sono lunghi e ci vuole pazienza. Difesa? Valuto tutti e poi farò le mie scelte, non anticipo niente , ho ottimi giocatori in difesa e quindi valuto di volta in volta chi mandare in campo. Gioca chi sta bene , chi è in condizione, ho ancora un allenamento a disposizione e valuterò come sempre all’ultimo chi mi da più garanzie”.

Sui torti arbitrali delle ultime settimane: “Chiedo maggiore attenzione e professionalità, come già detto nelle scorse interviste, queste partite sono determinanti per il futuro di una squadra e di una società e di una città intera, anche mercoledì e domenica ho richiamato all’attenzione della stampa questo aspetto”