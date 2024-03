Turris, da caso di mercato a uomo chiave: Contessa è rinato con la cura Menichini

La Turris torna alla vittoria e lo fa di nuovo all’Amerigo Liguori. Gli uomini di Menichini battono la Casertana grazie alla seconda rete consecutiva (tra le mura amiche) di Sergio Contessa. Dopo la rete al Taranto è arrivata quella di ieri, proprio contro la squadra che era pronta a prenderlo nel mercato invernale con uno scambio che avrebbe portato il centrale Soprano a Torre del Greco. Una crescita costante dell’esterno sinistro, che sembra essere uno dei maggiormente rivitalizzati dalla cura Leonardo Menichini.

La rinascita di Contessa, è una delle sorprese migliori di questo 2024 targato Turris

Sergio Contessa non era mai riuscito a dimostrare tale calcio nei suoi oramai quasi due anni in maglia corallina (eccezione fatta forse per il finale dello scorso campionato). Il laterale sinistro era oramai con le valigie in mano a gennaio, dopo una serie di questioni che non avevano fatto sbocciare il sereno tra lui, la piazza e il tecnico Bruno Caneo. Era oramai cosa fatta il suo passaggio alla Casertana ad inizio gennaio, con il calciatore che era già pronto ad iniziare la nuova avventura prima della brusca frenata dettata dal mancato accordo tra i corallini e Soprano.

Una rinascita segnata dall’arrivo di Leonardo Menichini, allenatore che l’esterno ha già avuto in passato nella sua carriera. Presenza fissa sulla fascia sinistra, con sgroppate, cambi di direzione, tocchi rapidi e cross. Il Contessa che tutti sognavano di vedere da oltre un anno è finalmente realtà. Ha fatto bene la concorrenza di Nicolao? Sembra essere di si, visto che anche l’esterno di Nocera Inferiore quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, rendendo dunque la corsa alla maglia da titolare un continuo di colpi a suon di gol e assist. La buona notizia, che almeno su quella fascia i corallini sono tranquilli, la Turris ha due calciatori di caratura importante da coccolare e usare nei momenti migliori, proprio come Menichini sta perfettamente facendo.