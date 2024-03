Turris, la sentenza del Giudice Sportivo: 800 euro di multa e Contessa out un turno

La Turris torna alla vittoria con il successo di lunedì sera contro la Casertana grazie al gol di Contessa nella prima frazione di gioco. Partita che ha portato morale e animo in vista del finale di stagione dove i corallini sono in piena corsa verso la salvezza diretta, con occhi soprattutto su Monterosi e Catania. Nella serata di ieri però è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che ha fermato per un turno proprio Sergio Contessa (arrivato al quinto giallo stagionale) ed ha multato la squadra corallina per lancio di oggetti.

Il Giudice Sportivo multa la Turris e squalifica per un turno Contessa

Questo è il comunicato in merito alla multa subita dalla squadra corallina per lancio di oggetti in campo: “AMMENDA DI 800 EURO ALLA TURRIS, per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

Oltre alla multa, il Giudice Sportivo ha fermato anche l’esterno sinistro Sergio Contessa, arrivato alla quinta ammonizione stagionale. In vista della sfida contro il Monopoli, anche i pugliesi perdono due calciatori e sono Manuel Ferrini e Sergio Iaccarino.