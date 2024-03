“Se sei abbonato puoi portare tre amici”: la promozione per riempire il Veneziani in vista di Monopoli-Turris

Domenica alle ore 20:45 al Veneziani di Monopoli si giocherà una sfida importantissima per la corsa alla salvezza diretta tra i padroni di casa e la Turris di Leonardo Menichini. Le due squadre arrivano da un momento di forma simile, culminato con una vittoria nell’ultimo turno che ha rilanciato le due squadre in classifica. In vista dello scontro diretto, i padroni di casa hanno voluto far partire una promozione per riempire il Veneziani in modo da caricare a mille i biancoverdi per la partita. Promozione di cui abbiamo parlato anche ieri durante Turris Live con i nostri ospiti.

Il Veneziani si prepara a Monopoli-Turris, la promozione che fa impazzire i tifosi

Una promozione che è piaciuta tanto ai supporters di casa. L’obiettivo è quello di riempire il Veneziani per aiutare la squadra ad uscire con i punti da uno scontro diretto che si prospetta fondamentale per la classifica. Ogni abbonato infatti potrà portare un massimo di tre persone che potranno assistere alla partita pagando una cifra simbolica (4 euro e 50 in curva mentre 6 euro e 50 in tribuna). Prezzi modici, che infatti stanno provocando continue file sul sito rivenditore che ieri è andato in tilt per qualche ora. Questo è invece il comunicato pubblicato dal Monopoli sui propri canali social, proprio in merito a questa promozione: “Domenica 17 marzo 2024. In occasione della partita Monopoli – Turris, con inizio alle ore 20,45, match valido per la 32esima giornata della Serie C Now. La SS Monopoli 1966 promuove l’iniziativa “Cuori Biancoverdi”. Ogni abbonato alla stagione calcistica 2023/2024 ha la possibilità di “presentare” e portare con sè fino a 3 amici al Veneziani. Acquistando altrettanti biglietti in curva (al costo di 3 euro + prevendita 1,50 euro) o in tribuna (al costo di 5 euro + prevendita 1,50 euro). La promo ha validità fino a sabato 16 marzo 2024 alle ore 19″.