Turris in Puglia per sfatare il tabù Monopoli - Foto Salvatore Varo

La Turris si prepara alla sfida di domenica sera contro il Monopoli. In terra pugliese le due squadre sono alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Entrambe arrivano da un buon momento di forma, a conferma di ciò le vittorie raggiunte nell’ultimo turno, che hanno rilanciato le due squadre verso il Catania (che ha pareggiato col Potenza) e allungato le distanze dalle squadre che si trovano sotto in classifica. Una partita non facile per gli uomini di Menichini che sono chiamati anche a sfatare un tabù abbastanza pesante.

La Turris a Monopoli non vince dalla stagione 1993/94

Andando a vedere i precedenti al Veneziani tra le due squadre, la Turris non sorride. Partiamo dagli scontri post promozione dalla Serie D nel 2020, con i corallini che hanno sempre perso in terra pugliese nei tre precedenti. Il primo anno con Fabiano in panchina un netto 3-1. Il secondo anno con Caneo, ci fu una sconfitta beffarda per 2-1, con i corallini che passarono in vantaggio con uno splendido gol di Pavone, per subire due reti nei minuti finali tra cui quella del sorpasso, con Sbraga che insacca goffamente la porta di Perina, regalando il successo ai padroni di casa.

L’ultimo scontro è invece della scorsa stagione, quando gli uomini di Gaetano Fontana subirono un sonoro 2-0 con entrambi i gol nella ripresa. L’ultima vittoria invece risale alla stagione 1993/94, quando i corallini si imposero con un secco 1-3. L’altra vittoria invece è del campionato 1992/93 il 29 novembre 1992, quando la squadra di Torre del Greco riuscì a strappare un importante successo per 0-1.

Serie C2 girone D – 1981/82 MONOPOLI – TURRIS 1-0

Serie C2 girone C – 1992/93 MONOPOLI – TURRIS 0-1

Serie C2 girone C – 1993/94 MONOPOLI – TURRIS 1-3

Serie C girone C – 2020/21 MONOPOLI – TURRIS 3-1

Serie C girone C – 2021/22 MONOPOLI – TURRIS 2-1

Serie C girone C 2022/23 MONOPOLI – TURRIS 2-0