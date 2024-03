La Turris strappa un punto a Monopoli (0-0) ma in classifica il Monterosi si avvicina

La Turris pareggia contro il Monopoli per 0-0 al termine di una partita molto ruvida e fisica. Gli uomini di Menichini badano al sodo chiudendo ogni sortita avversaria e gestendo il pareggio senza particolari brividi. Manca qualcosa in attacco per raggiungere i tre punti che erano importantissimi anche perché il Monterosi è riuscito a vincere in casa contro il Crotone per 1-0 grazie ad un gol di Eusepi nella prima frazione di gioco.

La cronaca di Monopoli-Turris

Primo tempo che parte nell’equilibrio totale, con le due squadre che non prendono particolari rischi. Il primo tiro è di Jallow al 17′ con la conclusione che non sorprende l’estremo difensore ospite che blocca. Al 21′ si affaccia in avanti anche il Monopoli con l’ex Ardizzone che di testa non trova la porta da buona posizione. Al 39′ l’occasione migliore della prima frazione, di marchio biancoverde con Grandolfo che prova dal limite ma Marcone è super mandando con un riflesso il pallone fuori. Nel finale i corallini provano a tornare in avanti ma senza particolari sussulti.

Ad inizio ripresa ancora Monopoli, stavolta Tommasini ha la chance per portare i suoi in vantaggio ma il suo destro al volo sfiora la porta di Marcone (messo fuori tempo dal rimpallo precedente alla conclusione). Al 54′ ci riprova Ardizzone, stavolta la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra del portiere corallino. Al 67′ Menichini manda D’Auria in campo per Maniero nella speranza di trovare brillantezza sotto porta. Minuto 69 chance anche per Jallow, che di testa da calcio di punizione manda al lato di un soffio. Il Monopoli di nuovo all’attacco al 75′ con Borello che non trova la porta da buona posizione, graziando i corallini, Menichini vede la squadra bloccata e cambia ancora togliendo Jallow per Giannone. Nel concitato finale, Pugliese prende due cartellini gialli nel giro di qualche minuto lasciando i suoi in dieci nell’assalto finale dei padroni di casa. Ma dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte.