Menichini dopo Monopoli-Turris: “Sono preoccupato sulla poca concretezza in avanti. Oggi non era facile”

La Turris strappa un pareggio in casa del Monopoli. Punto che però non migliora la situazione in classifica, complice la vittoria del Monterosi, in attesa del Potenza chiamato domani al derby contro il Picerno. Al termine della sfida del Veneziani si è presentato ai microfoni della stampa il tecnico corallino, Leonardo Menichini che ha racconta il suo punto di vista del pareggio di questa sera che però lascia più di una preoccupazione per colpa della poca qualità nel momento chiave dell’azione. Tema dell’attacco che il mister tende a sottolineare e spiegare la sua.

Le parole di Leonardo Menichini dopo Monopoli-Turris

Il commento del tecnico corallino: “Il risultato non ci accontenta del tutto, perché eravamo venuti a Monopoli per vincere. E’ chiaro che non era facile contro un avversario che contro di noi si giocava molto oggi. Noi abbiamo fatto una buona circolazione della palla, ma ci manca sempre qualcosa o in fase di rifinitura o di finalizzazione, un aspetto che dobbiamo assolutamente migliorare. Infatti, ho fatto giocare Maniero proprio con l’intento di aumentare il peso offensivo ma ci ha messo il cuore e la voglia, proprio come Jallow. Nel finale ho inserito anche D’Auria e Giannone, nella speranza che potessero trovare un guizzo anche su palla inattiva. Insomma, si poteva fare meglio da questo punto di vista, ma la squadra si è comunque battuta e ci ha messo il cuore”.

Sulla mancanza di concretezza in avanti: “Bisogna aggiungere un pizzico di qualità in più negli ultimi trenta metri. Ci stiamo lavorando, magari va riempita ancora meglio l’area di rigore. Sono preoccupato della fase offensiva, bisogna migliorare, dobbiamo stare più attenti e ripeto, serve più qualità. Abbiamo avuto qualche buona palla non sfruttata e qui dobbiamo migliorare, perché serve essere più cinici ”.