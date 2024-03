Turris, la classifica si accorcia: colpo Monterosi, davanti si aspetta il Potenza

La Turris torna dal Veneziani di Monopoli con uno 0-0 che fa continuare la striscia di risultati utili dei corallini, ma non soddisfa a pieno. Le parole di Leonardo Menichini sono eloquenti, con il tecnico toscano che al cospetto di un’ottima difesa, fa fatica a trovare la rete con i propri attaccanti, nonostante ieri dal primo minuto in campo c’era “la coppia pesante” Jallow-Maniero. Un pareggio che muove poco la classifica, che però si accorcia dietro grazie al successo del Monterosi, mentre davanti si aspetta il Potenza stasera.

La Turris vede la classifica accorciarsi, in attesa del Potenza

Con un Brindisi oramai con un piede in Serie D (19 punti ed ennesima sconfitta nell’ultimo turno), la classifica nella zona play-out si accorcia. Il Monterosi infatti torna a soli sei punti dalla Turris (complicando l’operazione nove punti) grazie all’inaspettato successo contro il Crotone, grazie ad una rete di Eusepi al termine della prima frazione, raggiungendo così la Virtus Francavilla in classifica (che ha perso a Caserta 2-0). Con il pareggio di ieri, invece, Monopoli e Turris salgono a 30 e 33 punti, vedendo il loro gap ridursi di due lunghezze.

Gli occhi rimangono fissi anche sul davanti, il Catania vince contro l’Audace Cerignola, ma ora in bilico c’è il Potenza, a quattro lunghezze dalla Turris. Da premettere che la squadra di Marchionne giocherà stasera il derby contro il Picerno in casa. La speranza è naturalmente legata alla vittoria degli uomini di Emilio Longo, che con una vittoria salirebbero al terzo posto insieme all’Avellino.

Importante anche il prossimo turno, oltre Turris-Catania ci sarà anche la sfida tra Francavilla e Monterosi, uno spartiacque importante, con i corallini che in caso di vittoria potrebbero allungare le distanze sulle due inseguitrici, specialmente sui pugliesi, che ora come ora sembrano la squadra più in difficoltà tra le quattro che si trovano attualmente in zona play-out.