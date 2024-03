La famiglia Mennella saluta Antonio: “Abbiamo perso il nostro pilastro. Sei partito da ‘sotto zero'”

La morte di Antonio Mennella, fondatore della pasticceria che ha rivoluzione l’arte dolciaria a Torre del Greco, è stata una notizia che ha rattristato enormemente la cittadinanza, ma ha soprattutto ed inevitabilmente lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia.

Il pensiero della famiglia per Antonio Mennella

Questa mattina, sulla pagina ufficiale Facebook dell’azienda, i cari di Antonio Mennella hanno condiviso un pensiero dedicato a chi ha riempito di gioia e di valori la loro vita. Poche parole, semplici, ma essenziali ed in grado di racchiudere la totalità di un sentimento di eterno affetto e riconoscenza.

“Abbiamo perso il nostro pilastro. Marito, padre, nonno esemplare. Ma anche un grande lavoratore che, partendo da “sotto zero”, con duro lavoro e determinazione è riuscito ad arrivare dove mai si sarebbe aspettato. Grazie per i valori che ci hai tramandato, per la solida e unita famiglia che siamo, per tutto l’amore incondizionato che ci hai donato. Sei uscito dalla vita, ma non dalla nostra vita: il tuo ricordo vive in noi e con noi per sempre”.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni difficili ci hanno mostrato la loro vicinanza. Il sostegno offertoci ci ha commossi e ci dà la forza di andare avanti. Famiglia Mennella”.