La Turris scrive ai propri tifosi prima del derby: “Incitare nel rispetto per raggiungere l’obiettivo insieme”

La Turris si prepara alla sfida di domani sera contro l’Avellino. Un derby speciale, che arriva nel momento decisivo della stagione. Anche la piazza con una serie di striscioni per la città ha voluto esortare i torresi a raggiungere il Liguori domani sera per la sfida (calcio d’inizio alle ore 20:45). Dopo le parole di Leonardo Menichini arrivate nella giornata odierna in conferenza stampa, la Turris ha voluto scrivere una sorta di “lettera” ai propri sostenitori, in vista del derby. L’invito è quello di pensare a tifare i propri calciatori, senza cadere in errori e scontri, vista la folta presenza del pubblico ospite (saranno in 550).

La lettera della Turris ai propri tifosi prima del derby contro l’Avellino

Un messaggio social, quello mandato dai corallini sui propri canali ufficiali. In vista della sfida di domani, dove ci saranno anche 550 tifosi ospiti, si invita i tifosi a pensare al sostenere la squadra, senza scontri per evitare episodi che potrebbero segnare in negativo la stagione dei corallini. Bisogna portare a casa la salvezza e non ci si può permettere tali cose. L’invito della Turris è quello di godersi la partita e supportare i propri calciatori fino alla fine del campionato, anche quando al Liguori tra due settimane arriverà il Monterosi, in uno scontro che probabilmente sarà decisivo.

Il messaggio social dei corallini pubblicato nel primo pomeriggio: “Domani è un derby importante. Ma non è l’ultima partita. Invitiamo i tifosi ad incitare domani e nelle successive partite la squadra, perchè ogni partita da qui alla fine è fondamentale ed abbiamo bisogno di voi al nostro fianco per centrare l’obiettivo. Incitare nel rispetto di tutti ed evitare situazioni spiacevoli che possono condizionare questo finale intenso di stagione. Una città, una maglia, una passione”.