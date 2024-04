Turris, Saccani salta il Brindisi: ai corallini anche una multa per gli episodi di domenica

La Turris si prepara all’ultima battaglia stagionale in quel di Brindisi. I corallini sono chiamati a vincere per essere sicuri di salvarsi (anche il pareggio andrebbe bene con una serie di combinazioni). Il pareggio contro il Monterosi è una ferita ancora aperta, sia per il punteggio, sia per la delusione in campo. Un Liguori che ha risposto presente con delle coreografie da brividi non è bastato a infondere abbastanza carica per ottenere i tre punti. La sfida di domenica ha però portato a due situazioni, analizzate ieri dal Giudice Sportivo: la prima è la squalifica di Saccani, la seconda invece è una multa a seguito del lancio di alcune bottigliette nei minuti finali.

Saccani salta il brindisi, alla Turris anche una multa

Come si evince dal comunicato pubblicato dal Giudice Sportivo, la Turris è stata multata di 1500 euro per gli episodi capitati nei minuti finali nel pareggio contro il Monterosi: “AMMENDA € 1.500,00, TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta. Integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori. Senza conseguenze”.

Per Saccani invece è arrivato il quinto giallo stagionale, che significa squalifica. Con Contessa in dubbio, Menichini potrebbe seriamente pensare di nuovo alla difesa a quattro con Maestrelli che ritornerebbe a fare il terzino destro, come ha già fatto egregiamente con il tecnico di Ponsacco durante questa stagione. Ogni dubbio però verrà sciolto solamente nei prossimi giorni. Nel mentre i corallini sono già focalizzati alla sfida di sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18:30). Con la squadra che ha iniziato ad allenarsi già dalla giornata di ieri, sacrificando dunque il giorno di riposo per volontà di calciatori e staff.