Catania teme la Turris, i tifosi sui social: “Fermate i corallini a Brindisi”

Sabato sera avremo tutti i verdetti del girone C di Serie C. Nella furiosa corsa alla salvezza diretta c’è il Catania, squadra delusione del campionato, che però con la vittoria della Coppa Italia Serie C ha ancora viva anche la speranza play-off. Ai siciliani serve la vittoria per sperare nella salvezza senza passare per i play-out. La caccia agli uomini di Zeoli è accesa, tra le varie all’inseguimento c’è proprio la Turris, che in questo momento per i tifosi siciliani è la squadra più pericolosa e gli appelli al Brindisi in vista di sabato aumentano ora dopo ora.

Catania spinge il Brindisi, la Turris deve essere fermata

Catania a supporto di Brindisi, è questo il grido dei tifosi siciliani che negli ultimi mesi hanno totalmente perso ogni speranza nella loro squadra, nonostante il supporto totale a mister Zeoli. Gli occhi sono dunque tutti alla sfida in Puglia, dove la Turris a sua volta cerca i tre punti per uscire definitivamente da ogni discorso play-out. Un pareggio ai corallini non potrebbe bastare, specialmente in caso di un arrivo a pari punti con il Catania, che vedrebbe i siciliani sopra per la differenza reti generale.

Le combinazioni salvezza per entrambe sono tante. Il Catania ospiterà il Benevento che è alla caccia di punti importanti per il secondo posto (attualmente i campani sono a pari punti con l’Avellino a quota 66). Nel frattempo sui social sponda Brindisi aumentano ora dopo ora i commenti dei tifosi catanesi che incitano i biancoblù a fare bottino contro la squadra di mister Menichini. Sarà dunque un sabato da urlo, nel bene e nel male. Una cosa è certa, mancano pochi giorni ai verdetti finali e le chiacchiere saranno a zero.