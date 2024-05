Fermate EAV, paletti ripristinati dopo l’inchiesta di VesuvioLive. Ma mancano orari e autobus

In via di ripristino le fermate EAV a Torre del Greco

Avviato il ripristino dei paletti alle fermate degli autobus di Torre del Greco: l’EAV interviene a sistemare la segnaletica in città poche settimane dopo l’inchiesta di Vesuviolive.it che aveva dato voce ai disagi dei cittadini.

EAV, ripristino delle paline alle fermate degli autobus

Ne avevamo parlato e lo avevamo documentato con video e foto esattamente un mese fa, quando il 23 aprile fu pubblicata una delle puntate della nostra inchiesta “Mamma ho perso il pulmino”: un viaggio nei trasporti pubblici torresi che affronta la questione dei taxi collettivi ma scoprendo anche tante falle del servizio di autobus di linea gestito da EAV Srl.

La questione era stata approfondita anche in un articolo del 10 maggio scorso, che in foto di copertina riportava proprio una delle paline azzurre dell’azienda di trasporti regionale totalmente “mangiata” dalla ruggine. È sembrato, quindi, un piacevole miraggio la vista degli addetti alla segnaletica, assistiti dal personale del comune di Torre del Greco, che provvedevano al ripristino in via Circumvallazione dei contrassegni orizzontali che identificano i punti di salita e discesa degli autobus di linea.

C’è ancora tanto da fare ed EAV non risponde

La nostra inchiesta non si è fermata: ci sono state interlocuzioni con l’istituzione comunale corallina ed è in programma, nelle prossime settimane, un incontro in diretta streaming con gli assessori delegati al trasporto cittadino. Intanto, gli interrogativi posti via email all’EAV restano, a distanza di mesi, senza risposta: quali sono le criticità sul territorio? Come possono i cittadini meno esperti con il web reperire orari e percorsi? Perché le linee cittadine sono state depotenziate negli anni?

Domande che abbiamo, tra l’altro, compulsato l’ente di Palazzo Baronale a riportare, per conto nostro e di tutti i cittadini che ci segnalano disagi quotidiani che coinvolgono sia il trasporto su gomma che quello su rotaia, con la linea Circumvesuviana gestita anch’essa da EAV.

Nel frattempo, riscontriamo che “qualcosa si muove” e che le paline stanno tornando a “fiorire” nelle vie cittadine: almeno per comunicare ai cittadini dove poter attendere (generalmente, molto a lungo) gli autobus. Sulle fermate mancano ancora i riferimenti alle linee, alle destinazioni ed agli orari di transito mentre altre città con la metà degli abitanti di Torre del Greco hanno le fermate elettroniche alimentate ad energia solare e gli autobus elettrici a zero emissioni. Insomma, una palina non fa primavera.