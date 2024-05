Corpus Domini, solenne processione per le vie di Torre del Greco: tutte le info

Si avvicina il Corpus Domini e con esso l’appuntamento con la processione eucaristica che porterà il Santissimo Sacramento tra le vie del centro cittadino di Torre del Greco.

Corpus Domini, solenne processione domenica 2 giugno

È una delle feste centrali dell’anno cattolico e celebra la santità del corpo di Cristo. Una festa “mobile” che la chiesa celebra la domenica successiva alla solennità della Santissima Trinità, e quest’anno ricade proprio il 2 giugno.

Per l’occasione, la Basilica di Santa Croce annuncia una solenne processione che percorrerà le vie del centro cittadino di Torre del Greco. La processione eucaristica prenderà il via proprio dalla chiesa principale della città alle ore 20.00 di domenica 2 giugno.

Percorrerà quindi via Salvator Noto, via Roma, via Diego Colamarino, per poi tornare in piazza Santa Croce. L’invito del Presbiterio ai cittadini che abitano sulle strade attraversate dalla processione è quello di addobbare balconi e finestre al passaggio del SS.Sacramento.

La processione sarà anticipata, alle ore 18.30, dal Santo Rosario con le meditazioni di San Vincenzo Romano. Proprio il parroco santo di Torre del Greco diceva infatti: “Quanto più potete, giubilate, cantate inni di lode, perché Dio potente, glorioso, eccelso, si dimostra grande in mezzo alla sua Chiesa nel Santissimo Sacramento”. A seguire, alle ore 19.00 si terrà la Celebrazione Eucaristica con il Presbiterio.

31 maggio, giornata di preghiera per la Madonna

L’evento arriva 2 giorni dopo la chiusura del mese mariano, in programma per il 31 maggio: nella festa della visitazione della beata Vergine Maria, la Basilica chiama la sua comunità a radunarsi in preghiera accanto all’Immacolata, per implorare il dono inestimabile della pace e per pregare, in particolare, per le famiglie, i giovani e gli infermi.

È lo stesso parroco don Giosuè Lombardo a ricordare, ancora una volta, le parole di San Vincenzo Romano che diceva: “Maria santissima nella sua gloria non si dimentica di noi, ma è tutt’occhio per vedere le nostre miserie e tutto cuore per compatirci e tutta mano per aiutarci”. Il programma completo della giornata è riportato nella locandina seguente, diffusa dalla parrocchia.