Furto con scasso alla Circumvesuviana di Torre del Greco, rubata la cassaforte con 3.000 euro

Un furto avvenuto nella notte presso la stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco: ignoti si sono introdotti all’interno della struttura di piazza della Repubblica forzando la struttura e portando via la cassaforte.

Furto in Circumvesuviana, rubata la cassaforte dell’EAV

Avrebbero agito durante la notte gli ignoti che hanno messo a segno un colpo ai danni dell’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce, tra le altre, le linee della ferrovia Circumvesuviana. È l’ennesimo illecito ai danni della società campana dei trasporti: colpita nel weekend, da un atto vandalico. anche la stazione della Circumflegrea al Rione Traiano.

A Torre del Greco, invece, l’intento era quello di rubare e sembra essere purtroppo ben riuscito: soggetti al momento ancora ignoti si sono introdotti all’interno della stazione EAV, sita in piazza della Repubblica, ed hanno asportato la cassaforte procurando ingenti danni alla struttura della biglietteria. I ladri, secondo i riscontri dell’azienda, hanno portato via un bottino di circa 3 mila euro.

De Gregorio: “Ci vorrebbe l’esercito”

Allertati i carabinieri che sono andati sul posto per rilievi del caso: qualche indizio per risalire agli autori del furto con scasso potrebbe arrivare dai fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso.

“Continuare così è veramente difficile“ – dichiara Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV – “Ci rendiamo conto che non bastano gli investimenti messi in atto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e per le ronde con le guardie giurate ma ci vorrebbe l’esercito a protezione delle stazioni e dei treni”.