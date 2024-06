Pesci mangiaplastica sulla Litoranea di Torre del Greco: l’iniziativa contro i rifiuti in spiaggia

I pesci mangiaplastica arrivano anche sulle spiagge di Torre del Greco: l’installazione questa mattina, 27 giugno, a partire dai lidi di via Litoranea.

Pesci mangiaplastica sulle spiagge di Torre del Greco

Un’iniziativa congiunta da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, dall’assessore con delega all’ambiente Antonio Ramondo con il RUP Francesca Immobile e da Velia Ambiente: i “pesci mangiaplastica”, presenti già su tante spiagge italiane e non solo, arrivano sul litorale torrese.

Questi speciali pesci in ferro, progettati per la raccolta differenziata, sono stati creati per le spiagge di Torre Del Greco: sono pensati per aiutare a mantenere la spiaggia pulita e libera dalla plastica. Il primo “pesce mangiaplastica” è stato posizionato presso il lido Tritone di via Litoranea, struttura gestita dal presidente dell’associazione che raggruppa i titolari degli stabilimenti balneari torresi, Fausto Lunella.

Contro l’inquinamento da plastica

Un’idea pensata sicuramente per sensibilizzare, più di altre, le nuovissime generazioni: ma che indirettamente – si spera – motivi anche gli adulti ad un corretto conferimento dei rifiuti, specialmente quelli in plastica, materiale praticamente indistruttibile e destinato, se non correttamente smaltito e riciclato, a restare nell’ambiente per sempre.

Infatti il contenitore a forma di pesce, per la sua struttura a rete metallica, permette di vedere al suo interno, fornendo subito un colpo d’occhio di quante bottiglie, contenitori ed altri rifiuti possono essere recuperati anziché finire dispersi in ambiente o, peggio, in mare.

Nella grafica che annuncia l’iniziativa si sprona a “nutrire” questo pesce metallico con la plastica da buttare: inserendo le bottiglie di plastica in questi pesci, si contribuisce ad evitare che i rifiuti finiscano in mare o sulla spiaggia, proteggendo l’ambiente e la bellezza del litorale. Il suo interno può contenere tutta la plastica dei bagnanti, evitando che i rifiuti siano gettati in luoghi non adatti alla raccolta differenziata.

Sui lidi anche mini-isole ecologiche

Il posizionamento dei “pesci mangiaplastica” (dodici in tutto quello sistemati oggi, ai quali andranno ad aggiungersene altri nei prossimi giorni) si inserisce in un lavoro più ampio portato avanti in sinergia tra il Comune e la ditta che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti differenziata, Velia Ambiente.

Nei giorni scorsi, tutti i titolari dei lidi presenti in città sono stati dotati di una serie di contenitori che formano ora una sorta di mini-isola ecologica presso la quale tutti gli avventori possono depositare, debitamente differenziati, i rifiuti prodotti nelle loro giornate trascorse al mare.

Mennella: “Litoranea fulcro della proposta turistica”

“Questo momento – dice il sindaco Luigi Mennella – rappresenta un altro tassello nel lavoro che l’amministrazione comunale sta compiendo non solo per avere una città pulita, ma più in generale nell’opera che pone al centro la tutela dell’ambiente. Mi sento di ringraziare per il lavoro svolto l’assessore Ramondo e l’ufficio comunale preposto, che hanno compreso gli sforzi che stiamo facendo per valorizzare l’area toccata dal mare, a partire dalla Litoranea, che riteniamo possa essere il fulcro nella futura proposta turistica cittadina”.