“È turnata ‘a festa”, la commovente poesia per i Quattro Altari: “Un omaggio a chi è in Paradiso”

Una poesia per la Festa dei Quattro Altari, uno struggente dialogo con chi non c’è più scritto dall’attore torrese Antonio Quartuccio.

Una poesia per il ritorno della Festa dei Quattro Altari

Antonio Quartuccio è torrese nelle viscere. Condivide, con tanti come lui, con il suo attaccamento alla città di Torre del Greco, l’emozione per il ritorno della Festa dei Quattro Altari dopo 16 anni di assenza.

La poesia nasce forse da questa forte emozione, ma soprattutto da un sogno che ci ha raccontato: “Era amico di tutti i paratori e gli artisti che hanno fatto grande la festa, in passato. Proprio qualche giorno fa l’ho sognato che mi chiedeva di questa festa ed era contento”.

Così sono nati questi versi: una storia “vera”, insomma. Anche se avvenuta in sogno. Impossibile non commuoversi pensando a quanti, nell’aldilà, non hanno fatto in tempo ad assistere al ritorno di una festa cittadina così amata. Tra questi, oltre all’amato papà, alcuni personaggi simbolo della città che Quartuccio ha voluto omaggiare a suo modo.

La poesia è tratta da “un sogno vero”

“Ho visto che ci sono stati tanti omaggi ai protagonisti della festa del passato, da Di Maio ad Aniello Fortunato – spiega l’autore – Poi Aniello Manifesto che era una di quelle persone che si faceva in quattro per creare la Festa dei Quattro Altari. Si era inventato anche questa cosa folcloristica della “festa dei cornuti”: girava per il quartiere ‘abbasciammare’ facendo un rituale speciale con questa capra, molto amato dai bambini”.

“Ho scelto di omaggiare anche Liberato, famoso costruttore, e Maria ‘a tuppessa, personaggi sempre presenti alle feste passate. Ho pensato quindi a questo dialogo con il paradiso, un pò come Eduardo De Filippo fa con De Pretore Vincenzo e Massimo Troisi con San Gennaro”.

Antonio Quartuccio ha ricevuto una telefonata di complimenti da parte del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella. La poesia è poi diventata anche un video, nella quale i versi vengono recitati e scorrono le immagini e i ricordi dei Quattro Altari e dei personaggi citati. Il video è stato realizzato e montato da Antonello Aprea: “Devo ringraziare lui che mi ha convinto a recitarla ed ha curato il montaggio del video, altrimenti sarebbe rimasto tutto su carta”.

“È turnata ‘a festa”, il testo della poesia di Antonio Quartuccio

È turnata ‘a festa…

Chi s”o pensava che doppe tant’anni sta festa turnava?

Pure patemo ca nun ce sta ‘cchiù m’è venuto ‘n’zuonno a me domanda’

“Uè ‘Ndó, a papà, ma è overo che ‘a festa de quatt’ Altari se fà?”

È overo papà, l’hai saputo?

È normale, sta nu Paraviso arrevutato, chi ha fatto ‘a storia ‘e sta festa sta assettate a tavola co’ Padreterno…

Sul’ isso ‘e po calma’

Da Di Maio, Liberato e Furtunato

Aniello Manifesto ca saglieva fino a ‘n cim”o palo pe’ munta’ l’altare

Vicino ‘o Padreterno stanne dicenno:

“Ma vuje ata capito? Mo ca nun ce stammo fanno a festa!

Pe’ tant anni l‘avimma desiderata…

Che pavasseme pe’ pute’ scennere abbascio sti juorne pe collaborà!”

Ué ‘Ndó, a papà, me sto facenn nu cuofeno ‘e risate… Pure ‘mparavise ‘o turrese se fa riconoscere.

Menumale che ‘o Pataterno ‘e sape piglià!

Ha ditto subito a San Pietro: “Puorte quattro café!”

E chianu chiano l’ha fatt’ arraggiuna’ e le diceva, in italiano :

“Cari amici, voi siete Santi e non ve ne rendete conto.

Grazie ai vostri insegnamenti questa festa è rinata

se vedete bene, a modo loro, i torresi che sono sulla terra vi stanno omaggiando.

Non è un caso che siete qui e state al posto d’onore”

Jamme, assettateve ‘ngoppa a poltrona. Mo vene pure Maria a’tuppessa

Ca ‘nce porta na bella fella e mellone

Guditeve sta festa… ca finalmente è turnata.

Grazie papà che m”e cuntato stu fatto,

Che cosa bella, é overo, a festa è turnata…

Eh si, ma mo va… te sta chiammanne mammate, scetate…

Accummencia ‘n ata jurnata.