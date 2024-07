Festa dei Quattro Altari, svelato il programma: concerti di Max Gazzè, Avitabile e La Maschera

Torna la Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco, reso noto il programma dei tre giorni di festeggiamenti che si terranno dal 19 al 21 luglio 2024: la festa torna dopo 16 anni di assenza.

Festa dei Quattro Altari, il programma

È tutto pronto per il ritorno, dopo sedici anni di assenza, della Festa dei Quattro Altari. Il programma di iniziative collaterali alla rassegna, prevista a partire da venerdì 19 e fino a domenica 21 luglio, è stato definito e si annuncia assai coinvolgente, con diversi punti cittadini toccati.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, insieme ai responsabili dell’ufficio cultura e al direttore artistico della festa Gigi Di Luca hanno annunciato il programma durante un incontro tenutosi a Palazzo Baronale oggi 2 luglio alle 12.30.

Durante i tre giorni previsti concerti, spettacoli teatrali e danza, tableaux vivant, bande, Street Parade, Artisti di strada, Convegni, Altari, Tappeti di segatura colorata, Mostre, Murales, Installazioni, Videomapping, Esposizioni.

Venerdì 19 luglio

Ore 18:00 Centro storico – Villa Comunale

Sfilata econcerto Banda cittadina I Corallini

Ore 18:30 Palazzo Vallelonga

La Festa: dal Corpus al Riscatto convegno sui temi della festa

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga

Il Riscatto Baronale reading teatrale musicale dal testo di Gennaro Vitiello con Gina Perna, Gino De Luca, Enzo Perna

Ore 20:00 Corso Umberto – via Roma

Spettacolo di clown e giocoleria

Ore 20:00 Villa Comunale

Forum Young Festival a cura del Forum dei giovani di Torre del Greco

Ore 20:30 Piazza Santa Croce

Volta Celeste spettacolo con trampoli performance aeree ed effetti pirotecnici -compagnia dei Folli

Ore 22:00 via Comizi

Concerto Max Gazzè in Musicae Loci 2024 con Calabria Orchestra

Sabato 20 luglio

Ore 18:00 Centro storico

Sfilata e concerto Magicaboola Brass Band

Ore 19:00 Palazzo Vallelonga

Verrà un giorno…performance di danza a cura del Centro Alba Buonandi

Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra incontro con Enzo Avitabile

Ore 20:00 Villa Comunale

Torre Music Club con la partecipazione di Patrizia Di Donna, Carla Fucci, Maurizio Giobbe lacentino e Rosy, Luna Janara, Venus and Mars

Ore 20:30 Palazzo Vallelonga

I mille volti di Artemisia spettacolo di Tableaux Vivants – Ludovica Rambelli Teatro

Ore 22.00 via Comizi

Concerto Enzo Avitabile & i Bottari di Portico

Domenica 21 luglio

Ore 18:00 Centro storico

Sfilata Banda Musicale ACMT

Ore 18.30 – 19.15 – 20:00 via Teatro – via Falanga

La Festa Spettacoli Teatrali a cura di Il Teatro di Donna Peppa, Associazione Teatrale Gianni

Pernice, Teatro Club Gino Roma 1972

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga

I Canti del Corpo d’Amore di e con Ambrogio Sparagna

Ore 20:00 Centro storico

Tra nuvole Spettacolo itinerante – compagnia Baracca dei Buffoni

Ore 20:30 Villa Comunale

Concerto Daniele Sepe e la Banda ACMT in

Sepe Le Mokò

Ore 22:00 via Comizi

Concerto La Maschera

Ore 24:00 Porto

Fuochi d’ artificio

In tre giorni a Torre del Greco ci saranno:

200 Artisti

19 Spettacoli

2 convegni/ incontri

4 Altari

4 Tappeti di segatura colorata

Mostra omaggio a Raffaele De Maio con pannelli espositivi in Via Roma Murales a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli

Esposizioni di artigianato….ed altro.

Gruppi ed Artisti Locali:

2 bande musicali

6 formazioni/artisti di musica

3 compagnie di teatro amatoriale

3 attori professionisti

1 compagnia di danza

5 formazioni musicali giovanili

4 artisti realizzatori di altari

4 artisti realizzatori di tappeti

15 alunni dell’Istituto Degni

14 istituti scolastici

4 associazioni per expo torre

Forum dei giovani di Torre del Greco

Prima festa dell’era “social”, ci sarà incoming turistico?

Musica, arte, fede e cultura per una festa che affonda le sue radici nella storia della città del corallo: c’è attesa per quello che sarà un nuovo “anno zero”. Il ritorno della festa dell'”uttava”, così chiamata nella tradizione cittadina, era stato ampiamente promosso e promesso dall’attuale amministrazione già in campagna elettorale.

Sarà anche la prima festa dell’era “social” e c’è curiosità per scoprire il riscontro che potrà avere un evento impresso ormai solo nella memoria degli “over 20” e praticamente sconosciuto a bambini ed adolescenti: questi ultimi tra i più accaniti utenti delle app di condivisione sociale.

Ma sarà interessante anche capire come e se queste risorse digitali, unitamente alla più tradizionale promozione fatta di volantini e manifesti possa servire anche come boost per fare della Festa dei Quattro Altari un’occasione di rilancio e promozione turistica per la città, così come più volte auspicato dal primo cittadino.