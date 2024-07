Vesuviolive.it fa registrare numeri strepitosi per la Festa dei Quattro Altari. Grazie ad una eccezionale copertura mediatica dell’evento ha consentito 500mila persone da tutto il mondo di seguire gli avvenimenti in tempo reale: tra queste non solo i torresi sparsi per l’Italia e per il globo, ma anche tantissimi che non hanno alcun legame diretto con Torre del Greco ed hanno così appreso dell’esistenza di una tradizione così importante per la città, tornata dopo 16 anni di assenza.

La Festa dei Quattro Altari vista in tutto il mondo con Vesuviolive.it

Articoli, approfondimenti, dirette social, riprese aeree, foto, interviste ai protagonisti ed ai diretti interessati, una puntata speciale della Serie Web “Ti Porto a Torre” con la partecipazione di Carlo Boccia: l’impegno del nostro giornale per Torre del Greco è stato ancora una volta estremamente intenso e complesso, volto alla narrazione e alla comunicazione di quanto di bello viene fatto nella città del corallo. Ancora una volta siamo stati premiati da quanti ci seguono, come dimostrano i numeri pazzeschi che testimoniano e attestano il nostro lavoro fatto con passione, dedizione, competenza e professionalità.

Vesuvio Live per Torre del Greco: un racconto realmente a 360 gradi

Non è d’altra parte la prima volta che Vesuviolive.it riesce a raggiungere tale scopo. Basti pensare alla diretta streaming della processione del Carro dell’Immacolata realizzata nel 2023, in cui abbiamo raggiunto oltre un milione di persone, migliorando le performances degli anni precedenti ed il record di 800mila utenti registrato nel 2022. Non solo città italiane, la provenienza dei seguaci è davvero globale avendo ricevuto messaggi da Vienna, Miami, New York, Bogotà, Nizza, da Porto Rico, Lettonia, Germania, Spagna, Francia, Canada. Vesuvio Live è presente in tutti gli eventi e accadimenti più importanti che riguardano Torre del Greco: spettacoli, feste, eventi, convegni, conferenze stampa, reportage, interviste, approfondimenti e così via. Citiamo ancora, inoltre, la Serie Web “Ti Porto a Torre” dedicata alla storia e ai racconti di Torre del Greco, senza dimenticare la trasmissione Turris Live che è il primo ed unico programma dedicato alla Turris ed ai suoi tifosi.

Contiamo solo sulle nostre forze

Possiamo dunque dire con orgoglio di aver fatto in modo che il nome di Torre del Greco raggiungesse realmente tutti gli angoli del mondo, di averlo fatto contando esclusivamente sulle nostre forze, mossi dall’amore per la nostra terra e la voglia di riscoprire e valorizzare le nostre tradizioni, le radici, le eccellenze artistiche e culturali.