Maniero punge la Turris: “Al Savoia sto vivendo emozioni che non vivevo da 2/3 anni”

Riccardo Maniero dopo due stagioni con la maglia della Turris ha salutato la compagine corallina per scendere di categoria e sposare il progetto Savoia in Serie D. L’attaccante dopo un’ultima stagione piena di difficoltà fisiche ha voluto lasciare Torre del Greco, al termine di una trattativa che non ha mai avuto intoppi, complice anche la volontà del calciatore di lasciare la Turris.

Alla presentazione ufficiale del Savoia, l’attaccante ha subito fatto parlare di sé, con una dichiarazione che non sembra essere piaciuta ai suoi ex tifosi, parlando di stimoli e motivazioni che a Torre del Greco a sua avviso erano mancati.

Maniero punge la Turris ma non salta al coro dei tifosi del Savoia

L’attaccante è stato uno dei protagonisti assoluti della presentazione del Savoia in piazza a Torre Annunziata. Il bomber è stato il “grande colpo” della campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Serie D. Il calciatore è stato quello più acclamato e richiesto e durante la sua breve intervista sul palco ha acceso subito l’ambiente con una frase che non è piaciuta ai tifosi corallini: “C’è grande entusiasmo qui. Erano due o tre anni che non vivevo emozioni del genere, era importante per me ritrovare questi stimoli”.

L’attaccante però non ha dimenticato il suo passato: quando è partito il coro “Chi non salta è corallino” il calciatore è rimasto fermo, mostrando rispetto per i suoi ex tifosi.

Nonostante la recente uscita, tra Maniero e la tifoseria non è mai mancata la stima reciproca. Anche nel corso dell’ultima stagione, quando l’attaccante ha fatto tantissima fatica sotto porta, chiudendo una delle sue peggiori stagioni a livello realizzativo, i supporters hanno sempre sostenuto il calciatore. Per l’attaccante sarà la prima esperienza in Serie D, dopo tanti anni tra B e C: quella della squadra di Torre Annunziata potrebbe essere l’ultima maglia indossata dal bomber, che si avvicina a grandi passi verso il ritiro.