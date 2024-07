La Turris saluta Jallow: il gambiano passa all’Audace Cerignola

E’ cosa fatta oramai il passaggio di Sulayaman Jallow all’Audace Cerignola. L’attaccante gambiano è stato uno dei protagonisti assoluti della salvezza della Turris nell’ultimo campionato di Serie C, ma complice le scelte del nuovo allenatore Mirko Conte era finito fuori dai piani dei corallini, tanto da non essere convocato nemmeno per il ritiro di Capracotta (che si chiuderà il prossimo 3 agosto). La sua avventura a Torre del Greco si chiude dopo sette mesi: per l’attaccante inizia la terza avventura in C, la prima in terra pugliese.

Jallow saluta la Turris e va in Puglia all’Audace Cerignola

Manca solo l’ufficialità: la firma potrebbe già arrivare in giornata, Jallow sarà il nuovo attaccante dell’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele. Il gambiano in corallino ha raccolto 16 presenze e 3 gol, oltre aver provocato due autogol decisivi nella corsa alla salvezza della squadra di Leonardo Menichini.

Il calciatore è stato molto apprezzato a Torre del Greco, grazie al suo spirito di sacrificio, di volontà e lotta costante su ogni pallone. Diventando per un lungo periodo l’unica punta pura a disposizione del tecnico di Ponsacco nel complicatissimo finale di campionato.

Il feeling con Mirko Conte non è mai sbocciato: a conferma di ciò la mancata convocazione dell’attaccante nel ritiro di Capracotta, dove i corallini chiuderanno la preparazione il prossimo 3 agosto (mentre il giorno prima disputeranno l’ultima amichevole contro il Termoli). La scelta è stata dunque reciproca con il calciatore in cerca di una squadra che gli potesse dare la possibilità concreta di esprimere il suo potenziale con continuità. Il Cerignola ha vinto una vera e propria asta con l’Altamura che era sulle tracce del giocatore insieme ad altri due club. La firma è attesa nelle prossime ore.