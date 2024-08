Turris, Arrighini non è tra gli obiettivi: le ultime sul mercato

Continua il mercato corallino La Turris, mentre si prepara agli ultimi tre giorni di ritiro in quel di Capracotta (ricordiamo domani il secondo test match contro il Termoli alle ore 17:00) continua ad essere vigile sul mercato sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni si sono avvicendati una serie di nomi, tra cui quello dell’attaccante Arrighini, che però rimane solo un’indiscrezione, visto che i corallini non sono interessati al calciatore secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. In uscita invece c’è qualche rallentamento.

Da Arrighini alle uscite, il punto della situazione sul mercato in casa Turris

Arrighini dunque non è uno degli obiettivi attuali in casa Turris, ricordando che in attacco come “punta over” c’è Trotta che sta sorprendendo lo staff di Conte in positivo nel ritiro di Capracotta. Priorità dunque a rinforzare altre zone di campo. Occhi su Simone Ciancio, calciatore che può ricoprire più ruoli: l’esperto difensore può giocare sia da centrale che da braccetto, utile specialmente se Conte darà continuità al 3-4-2-1 su cui si sta puntando in ritiro. Senza dimenticare che la Turris ha accolto da pochissimi giorni il promettente Jordan Boli, chiudendo uno slot sulla fascia destra.

Situazione diversa invece in fase d’uscita. Si cerca una nuova squadra per Sergio Contessa: su di lui rimane la Ternana che però sta dando priorità ad una serie di colpi “under”, portando ad un rallentamento della trattativa, che però non è del tutto svanita. Attenzione anche su Cocetta: il difensore ex Udinese è richiesto da alcune squadre del girone A, destinazioni che gradirebbe e che lo porterebbero a riavvicinarsi a casa (ma i corallini vorrebbero monetizzare l’uscita). Si cerca sistemazione anche per De Felice, che è richiesto da più squadre campane in Serie D, ma per ora non ci sono offerte ufficiali.