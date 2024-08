Follia a Torre del Greco: neonato di pochi mesi sullo scooter, penzola nel vuoto

In tre senza casco a Torre del Greco, ma uno dei “passeggeri” è un neonato tenuto in braccio pericolosamente in bilico. Il filmato è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli ed è stato girato, come si vede dalle immagini, nei pressi della rotonda di Sant’Antonio.

Neonato sullo scooter a Torre del Greco: chiesta l’attivazione dei servizi sociali

Il bambino, è evidente guardando il video, ha pochi mesi di vita. Una donna, che probabilmente è la madre, lo tiene con un solo braccio attorno al busto. Una condotta estremamente pericolosa: in questi casi può bastare una buca, una disattenzione del guidatore o di un altro utente della strada, una frenata improvvisa per parlare di tragedia. Eppure gli incoscienti ci sono, e non sono pochi.

Borrelli ha chiesto che si attivino i servizi sociali “per indagare sulla famiglia e capire se il bambino sta crescendo in un ambiente sicuro, anche se questo video racconterebbe l’esatto opposto. Davanti a queste scene non si può restare a guardare, dobbiamo salvare le future generazioni da un destino segnato. Questi bimbi hanno diritto ad un futuro diverso, in cui la loro vita non viene messa a repentaglio per un giro in motorino”.